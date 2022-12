Higienistes dentals i fisioterapeutes als CAP per impulsar la salut de proximitat

Prevenció i equitat en salut bucodental

Fisioterapeutes comunitaris

Bons hàbits alimentaris i benestar emocional

La Generalitat de Catalunya consolida l’al nostre país com l’eix vertebrador del sistema de salut amb la incorporació d’, que se sumen ja als equips propis de professionals delsper millorar la salut de les persones.Es potencia, doncs, la capacitat de l’atenció primària amb aquests, que faran possible reduir demores en l’accés a l’assistència. Per exemple, els fisioterapeutes faran principalmentper evitar sobretot dolors lumbars o cervicals; i els higienistes dentals, entre altres serveis, oferiran als escolars d’alt riscper evitar patologies posteriors, com càries o problemes a les genives.D’aquesta manera, s’enfoca encara més la primària en lade moltes patologies, sobretot entre elsi amb l’objectiu de reduir les desigualtats en matèria de salut.En aquest sentit, els CAP ja han començat a sumar aquests nous professionals i es preveu que al llarg de l’any vinent hi treballin a Catalunya. Aquests nous perfils se sumen als recentment incorporats, i dels quals actualment als CAP ja hi ha en actiu, respectivament.Els primers beneficiats de l’atenció dels higienistes bucodentals a la primària seran els, les, la, pacients sota determinats tractaments sanitaris i persones en risc de vulnerabilitat social. En definitiva, és un servei destinat inicialment a la població més vulnerable, però amb l’objectiu final d’arribar al conjunt de la població.L’higienista dental farà activitats de prevenció i promoció de la salut bucodental, així com seguiment i tractament preventiu de càries i patologia periodontal de baixa complexitat als CAP i a la comunitat. Aquest especialista s’integrarà a les, formades fins ara per odontòlegs de primària i tècnics auxiliars en cures d’infermeria.Amb aquest servei es vol lluitar contra les desigualtats en salut bucodental que són evitables i prevenir malalties més greus. La incorporació d’aquests professionals suposa l’inici del desplegament de la, que es farà progressivament durant els pròxims cinc anys.Per millorar la qualitat de vida i la salut de la població, Salut també incorpora fisioterapeutes als CAP. Es vol donar així resposta a algunes de lesdel sistema de salut, com són els(lumbàlgies i dolors cervicals); també al mal de genoll o de maluc crònic; al dolor d’espatlla; o altres patologies articulars cròniques.Una bona atenció i un bon suport dels fisioterapeutes, des de l’atenció primària, pot estalviar molt patiment als pacients i alleugerir molta pressió assistencial a la resta de professionals dels CAP.Els fisioterapeutes dels CAP també faran activitats per promoure i millorar l’autonomia de la població, així com prevenir la discapacitat, tractant afeccions musculoesquelètiques cròniques de baixa complexitat. Al mateix temps es pretén que la seva intervenció contribueixi augmentar el vincle de la població amb activitats i serveis dels seus barris, ciutats o pobles que els siguin beneficioses i saludables.A banda dels higienistes dentals i dels fisioterapeutes, els CAP també compten amb els nous perfils de nutricionistes i de referents de benestar emocional comunitari, que desenvolupen les seves activitats en l’àmbit comunitari i a través d’intervencions grupals.Els nutricionistes-dietistes dels CAP promoueni s’ocupen de prevenir i tractar problemes associats a una mala alimentació, especialment entre els col·lectius que més ho necessiten.Per la seva banda, la figura del referent de benestar emocional comunitari des de la primària fa, amb actuacions grupals per pal·liar el malestar emocional, principalment adreçades a les persones més vulnerables socioeconòmicament.

