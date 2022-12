Una nena britànica amb un càncer incurable es recupera amb un nou tractament

6 months ago, after all other treatments for T-cell acute lymphoblastic leukaemia had failed, Alyssa became the first person in the world to receive base-edited cell therapy as part of a clinical trial at GOSH & @UCLchildhealth. Meet Alyssa & the research team behind the trial 👇 pic.twitter.com/YwCQfnCJux — Great Ormond Street Hospital (@GreatOrmondSt) December 11, 2022

Característiques de la tecnologia

i és de Leicester. Fa una mica més d'un any -el maig del 2021- la van diagnosticar d'una leucèmia limfoblàstica aguda de cèl·lules T, és a dir, d'unincurable. Després de provar amb tots els tractaments disponibles, fa sis mesos va decidir formar part d'un assaig clínic de l'Hospital Great Ormond Street (Londres, Regne Unit) i testar-se amb una. És la primera persona del món que se sotmet a aquest nou tractament i els resultats són molt positius:. Ja no hi ha ni rastre de la patologia en el seu organisme. Així i tot, la nena continuarà sota supervisió mèdica per si tornés el càncer.La pionera tecnologia amb la qual se l'ha tractada té només. Abans, hauria estat impensable i ara és una realitat gràcies als avenços en el camp de la genètica que s'han produït. En concret, l'Alyssa ha rebut unaconeguda com a "edició de bases".Lessón el llenguatge de la vida. Els quatre tipus que existeixen (adenina (A), citosina (C), guanina (G) i timina (T)) també es coneixen com a "maons" amb els quals es construeix el nostre codi genètic. Així com les lletres conformen paraules que tenen un significat, els milers de milions de bases que hi ha en el nostre ADN construeixen el manual d'instruccions del nostre cos. El que l'edició de base permet fer als científics i científiques és posar el focus en una part precisa del codi genètic, alterar l'estructura molecular d'una sola base, convertint-la en una altra de diferent i canviant, així, les instruccions genètiques. I ha funcionat.A banda d'aquesta tècnica, l'Alyssa s'ha sotmès a. ​Ara, feia 16 setmanes que estava a l'hospital aïllada per evitar infeccions. En declaracions a la BBC, un dels doctors de trasplantaments de medul·la òssia del centre mèdic en el qual se l'ha tractada,, s'ha mostrat esperançat pels resultats del tractament: "És un nou camp en la medicina i". A més a més, la tecnologia que se li ha aplicat es queda només en la superfície de possibilitats que contempla i que encara estan per explotar. Una altra notícia positiva per continuar investigant.

