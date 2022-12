La CUP denuncia que amb la reforma del Codi Penal només es negocien «sortides individuals»

La CUP-NCG entén que amb la modificació del Codi Penal –tant amb la reforma de la sedició i el delicte de desordres públics agreujats, com amb el delicte de malversació-, s'estan negociant "sortides individuals i no col·lectives". Així ho ha denunciat la diputada anticapitalista, Eulàlia Reguant, abans d'un acte d'Arran a la Universitat de Barcelona, on ha recordat que "encara hi ha més de 3.000 represaliats". "Seguim posant sobre la taula que l'1-O no va ser malversació i que exercir el dret de protesta no són desordres públics, i en això ens mantenim: ni reformes, ni renúncies", ha subratllat en declaracions als mitjans.



D'altra banda, Reguant també s'ha referit a la proposta d'ERC que proposa en un referèndum hi hagi d'haver un 50% de participació i un 55% dels vots a favor del "sí" per "negociar" la independència. La diputada de la CUP ha dit que "el debat no són els percentatges", sinó "com es generen les condicions més favorables per a un referèndum". "L'estratègia d'ERC no ens porta en cap cas a generar unes condicions bones per a un referèndum a casa nostra", ha criticat.

Les declaracions han tingut lloc abans de l'inici de l'acte "" a la UB, per tancar la campanya de suport a la mateixa Reguant i aarran de la condemna de desobediència per no respondre Vox al judici del procés. La cupaire ha denunciat lai ha assegurat que als Països Catalans "" contra tothom qui "es mobilitza contra l'extrema dreta o per denunciar la presència de feixisme".A l'acte, que s'ha celebrat a l'Aula Magna de la universitat, també hi han assistit els portaveus del grup parlamentari d'ERC,, i el president d'Òmnium Cultural,. També estava previst que hi assistissin representants de Junts i de l'ANC, però per qüestions d'última hora no han pogut ser-hi.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor