Què és la fusió nuclear i per què es considera el «Sant Greal» de l'energia?

En què consisteix la fusió nuclear?

Per què es considera el “Sant Grial” de l'energia?

Per què la fusió no pot ser una solució a l'emergència climàtica?

Patrocina

El somni de laestà més a prop? Les esperances s'han tornat a disparar amb la notícia que elanunciarà aquest dimarts un “important avenç científic” en aquest camp. Mitjans com Bloomberg i el Financial Times ja han avançat que, en un laboratori de, s'ha aconseguit obtenir més energia de la consumida en una reacció de fusió nuclear.La fusió és una reacció que permet l'alliberament de l'energia acumulada en un nucli d'un àtom. A diferència de la–que és el procés utilitzat a les centrals nuclears que coneixem-, l'alliberament d'energia es produeix enlleugers per crear-ne un de més gran.En l'experiment realitzat amb èxit alde Califòrnia, s'han fusionat isòtops d'mantinguts en estat de plasma sobreescalfat amb, a partir de bombardejar-los amb làsers. La reacció allibera un neutró i energia en el procés (iradioactius). S egons el Financial Times , s'ha aconseguit 2,5 megajoules d'energia,per alimentar els làsers que generen la reacció.La fusió nuclear es considera elde l'energia. Consisteix en “imitar” el funcionament deli altres estrelles, però de la teoria a la pràctica hi ha una gran distància. Fa més d'un segle que s'anuncia com una font d', però els investigadors mai han aconseguit resultats viables.Una solució a la permanent crisi energètica -i de retruc a la climàtica- sempre ha generat un còctel d'esperança i escepticisme. Ara, caldrà estar molt atents a l'anunci d'aquest dimarts i els detalls que s'ofereixin sobre la investigació realitzada a Califòrnia.En el supòsit que es confirmin els resultats de la investigació al Laboratori Nacional Federal Lawrence Livermore es pot parlar de solució a l'emergència climàtica? La resposta, si més no a curt i mitjà termini, només pot serEn primer lloc, cal tenir en compte que “només” es tracta d'un resultat en un laboratori. Caldrà veure quines limitacions hi ha en escalar aquesta tecnologia i quins terminis posen sobre la taula per fer-ho. El The Washington Post parla de, com a mínim,o més d'una- si “l'administració nord-americana continua amb inversions massives els propers anys”.En segon lloc, actualment la fissió nuclear només representa el 10% de la generació d'energia mundial -per poder imaginar la magnitud de substituir totes les actuals centrals nuclears-. Finalment, i sense tenir en compte els elevats costos d'inversió, l'escenari difícil d'unael 2050 tot just permetria acostar-nos a l'increment d'1,5 graus de la temperatura, no pas evitar el canvi climàtic

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor