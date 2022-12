El sou dels funcionaris i treballadors públics catalans pujarà un 2,5% el 2023

Elha anunciat aquest dilluns que augmentarà les retribucions dels treballadors públics en un 2,5% l'any 2023, el màxim autoritzat per la normativa bàsica estatal. L'executiu ha traslladat la proposta a les organitzacions sindicals a la, que s'ha reunit en el marc de la negociació dels pressupostos del 2023.L'increment salarial tindrà, a més, dues variables addicionals del 0,5% en funció de l'evolució dels preus () i del producte interior brut (), amb efectes retroactius des del gener del 2023. Durant la reunió, els representants de l'Administració també han presentat els criteris generals de l'del 2023, que serà de 6.133 places.Amb efectes, les retribucions íntegres del personal de la Generalitat s'incrementaran en un 2,5% respecte de les vigents. La xifra pot arribar a pujar un 1% més si s'assoleixen determinats nivells d'IPC i de PIB. En concret, pujarà un 0,5% més si la suma de l'IPC harmonitzat de l'any 2022 i de l'IPC harmonitzat avançat del mes de setembre del 2023 és superior al 6%. L'altre 0,5% s'aplicaria si l'increment del PIB nominal iguala o supera l'estimat en els pressupostos de l'Estat per al 2023.Aquests increments afectaran tant les retribucions bàsiques com les complementàries de tot el personal de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic institucional, així com del personal de les universitats públiques. Pel que fa a l'oferta pública d'ocupació, del total de 6.133 places, 2.740 seran de, 1.541 dei 880 de. Unes 498 més seran per al cos d'administració i tècnics, 230 per al de bombers, 144 per al de serveis penitenciaris i 100 per al d'agents rurals.

