Davallada en competències bàsiques: l'alumnat empitjora en català, matemàtiques i anglès

El Departament d'Educació ha anunciat que s'ha registrat una nova davallada en l'aprenentatge de les competències bàsiquesentre l'alumnat d'escoles i instituts del país. Això ha comportat que la conselleria prepari un paquet de mesures que implicarà més formació constant al professorat i noves iniciatives, com la posada en marxa de clubs de matemàtiques als col·legis o la incorporació de proves orals censals en llengua catalana a les avaluacions.A més, a l'hora d'explicar-se aquesta nova situació, la secretària de Transformació Educativa, Núria Mora, ha atribuït a lagran part de l'afectació sobre el coneixement d'aquestes matèries entre els infants i adolescents., ha expressat, abans de concretar que es anirien destinades especialment a "l'alumnat vulnerable".Els motius que han fet necessàries les mesures són. Això situa aquesta assignatura amb una mitjana de 71,1 punts sobre cent a l'últim estadi de l'educació primària i amb 61,2 punts, a secundària. D'altra banda,. A 6è, la reducció és de 4 punts, situant-se amb 72,5 punts, mentre que a 4t d'ESO arriba a 74,1 punts, després d'experimentar una davallada de gairebé dos punts i mig.Tant a primària com a secundària, a més,. Unes dades que arriben en mig d'una polèmica intensificada els últims mesos, després que el Parlament hagi tirat endavant una nova llei sobre el català com a llengua vehicular a l'escola, mentre que cada vegada hi ha més escoles que es tornen a trobar ordres judicials per aplicar 25% de castellà en el dia a dia.Aquesta notícia s'ampliarà.

