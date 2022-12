No s'hi dorm a la Sagrera: una alarma que fa dues setmanes que sona desespera els veïns

Finestres tancades i persianes abaixades. Aquí s'acaba el marge de maniobra dels veïns del barri de lade Barcelona que resideixen a prop d'una nau on fa dues setmanes que es va activar l'alarma de seguretat i encara no s'ha apagat. Seria tan fàcil com denunciar els fets perquè la policia pogués intervenir i desactivar-la, però lano aconsegueix identificar exactament d'on prové el molest soroll.Els veïns ho tenen clar. Segons diversos testimonis han explicat a "Antena 3 Noticias", l'alarma prové d'una, on hi ha "una caixa que sona i s'encén una llum de color taronja". Ho fa de dia i de nit, sense descans. Tampoc descansen els residents, que diuen estar "".Han trucat en diverses ocasions a la Guàrdia Urbana de la ciutat comtal, però els agents no poden identificar-ne l'origen. Per això, l'única opció que tenen els veïns de la finca és ser pacients iamb els decibels. Taps per dormir i la casa tancada.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor