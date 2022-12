Els anells o els dracs: qui ha guanyat la batalla televisiva?

Daenerys Targaryen i Jon Snow, a l'última temporada de Joc de Trons Foto: HBO

Aröndir pres pels orcs, un elf inventat per la sèrie Foto: Amazon

Aquest setembre, milions de persones d'arreu del món s'enfilaven per les parets.estrenava laoferint un viatge de retorn a les fantàstiques terres d'. Feia més de 5 anys que s'havia anunciat l'inici de la producció d'i les expectatives arribaven a les estrelles. Ningú podia atrevir-se a fer ombra a l'última entrega audiovisual del. O sí?Des de la competència,va decidir, sobtadament, presentar batalla 11 dies abans amb l'estrena de. Els Set Regnes convocaven de nou als seus abanderats per, com Aegon I, el Conquistador, arrasar-ho tot i. I aquesta vegada, seria amb més dracs. Una decisió, val a dir, aparentment arrogant i, sobretot, suïcida., tot i ser una de les sèries del segle XXI, va arribar a les últimes temporades sota una tempesta de crítiques ; i res feia augurar que pogués ser capaç de fer front a les legions d'elfs, nans i orcs. Un polèmic desenllaç, per atropellat i desgavellat, que augurava haver hipotecat l'a la més fosca indiferència.Però amb un-d'aquests tan típics de Westeros-, els entrellats de la família Targaryen abrasaven tota apatia i temors . L'de les primeres temporades tornava a fer acte de presència mentre es recuperava la ploma de Martin; l'artífex que va abandonar els anteriors productors de Joc de Trons quan aquests van decidir avançar unilateralment la trama dels llibres recollida a. Aviat, tothom quedava bocabadat, les xarxes aplaudien el retorn als orígens i els teleespectadors responien setmana a setmana fidelment. Les crítiques negatives eren esporàdiques i per qüestions superficials. Eli la immensa majoria n'estava més que satisfeta.No obstant això, a l'altra banda de les plataformes, la història de la forja dels anells va experimentar un inici ensopegat . Ràpidament, es va observar la consolidació de. Un format per aquells que, delectats per la fantàstica, gaudien de l'oportunitat que suposava poder veure a la pantalla les aventures d'uns joves Elrond, Galadriel i inclús de l'enigmàtic Gandalf. A l'altre, els que ho percebien com un. I quin era el motiu de fons que provocava aquesttan dràstic i contraposat?Doncs principalment en el respecte al "" o "". En ambdues sèries, eldels escriptors que aborda les respectives trames ja està escrita. Els esdeveniments, els personatges i les ubicacions a plasmar estan recollits en les -i per això exitoses- sagues. Així doncs, en ambdós casos, tan sols era necessària unadels continguts. Si res funciona, per què tocar-ho? I aquí és on Amazon atribueix, o excusa, part del desencant. La cadenade l'obra de Tolkien i, per aquest motiu, anaven lligats de mans i peus a l'hora de construir unaAquesta conjuntura ha comportat que els espectadors hagin vist en Els Anells de Poder trames i personatges de manera completa o parcialment. I això és bo o dolent? Doncs, malgrat ser una evident, dependrà de cadascú. Per una banda, hi haurà gentamb un relat incert que amaga múltiples sorpreses a l'horitzó; mentre que, per l'altra, també s'ha vist gentveient com allò que s'ha rellegit tantes vegades -i venera com una religió-, mai veurà la llum.I aquí és on rau el quid de la consolidació dels dos grans blocs, rotundament oposats, que no s'han erigit en el cas de la nova ficció dels. I és que a La Casa del Drac, per satisfacció de tothom, no només s'ha respectat el material original, sinó que, revestit d'un curós guió, el complementa i l'enriqueix afegintals fets ja coneguts pels lectors.Avui dia, ambdues produccions estan treballant en la. Contra tot pronòstic, el primer round l'han guanyat els-amb una nota d'un 7,6 respecte a un 5,9 segons el portal de crítiques-.Serà capaç la Terra Mitjana de formar una, derrotar les seves ombres i fondre el tron de ferro? D'aquí a més d'un any ho sabrem. Fins aleshores, Valar Morghulis.

