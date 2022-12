Toc d'atenció al jutge que investiga Tsunami Democràtic: ha de justificar la pròrroga del secret

La sala penal de l'ha retret al jutge que investiga el paper deen les manifestacions per la sentència del procés que, si vol mantenir la investigació en secret, ho ha de justificar millor. De fet, li retreu que els arguments en la darrera resolució, que prorrogafins a l'11 de desembre, són "escassos". El pronunciament de la sala és en resposta d'un recurs d'En una interlocutòria a la qual ha tingut accés Europa Press, el tribunal accepta mantenir el secret, però diu que el jutjat central d'instrucció 6 ha de dictar "una nova resolució en què expliqui el perquè d'aquesta necessitat" i acompanyar-ho de "". La sala recorda que la motivació és necessària, i més quan aquesta mesura "valida la possible afectació delde l'investigat".L'instructor va fonamentar la darrera pròrroga indicant que no havien canviat els motius pels quals es van declarar secretes les actuacions, uns arguments que la sala considera insuficients per a mantenir una mesura d'aquestes característiques, que limita l'accés de les defenses a la investigació. En aquesta causa hi ha investigat l'exconseller d'ERC, també l'exalt càrrec de CDCi l'editor Oriol Soler.

