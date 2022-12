Batlle aposta perquè l'educació en seguretat viària sigui obligatòria en l'etapa escolar

El tinent d’alcalde de Seguretat i Prevenció de Barcelona,, ha apostat perquè l'. Ho ha dit en la inauguració del 28è Fòrum de Seguretat Viària, on ha destacat que a la ciutat de Barcelona durant el 2022 s’han produït 2.000 sinistres menys que l'any passat i s’han reduït un 18% els ferits greus.Amb tot, ha recordat que 23 persones han mort en accidents de trànsit, 16 de les quals eren motoristes. "És una xifra desoladora i inacceptable", ha afirmat. Per la seva banda, el RACC ha identificat lacom els tres reptes de lai ha defensat formar, informar, regular i millorar la convivència.Durant la seva intervenció Batlle ha destacat quei un objectiu clar: "Que cap persona perdi la vida o resulti ferida greu". En aquesta línia ha remarcat que cal millorar incrementar els esforços en la millora de la formació viària i de la seguretat dels i les motoristes. "Laés i ha de ser una", ha apuntat Batlle que ha fet una crida perquè els conductors de vehicles de dues rodes extremin les precaucions i utilitzin tots els elements de protecció.El tinent d'alcalde també ha exposat la preocupació davant la presència de l'alcohol en els sinistres de trànsit i ha destacat l'augment en un 16,6% dels positius en els controls d'alcoholèmia realitzats per la Guàrdia Urbana respecte l'any 2021.Per la seva banda, el president del RACC, Josep Mateu, ha considerat que "". En aquesta línia, ha apuntat que es tracta d'un mitjà de transport que ofereix avantatges davant d'altres, especialment el cotxe privat, donat que ocupa menys espai públic, és econòmic, flexible i presenta un procés d'electrificació més senzill. Ha subratllat que cal informació, formació, regulació i fomentar la convivència tot indicant que "una mobilitat diversa no ha de voler dir més accidents".

