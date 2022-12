Nominacions als Globus d'Or en Sèries

És conegut de sobres que elsels màxims guardons de la crítica cinematogràfica del planeta -és a dir, la dels Estats Units-, marquen el camí cap a la cerimònia dels Oscars. Estableixen una mena de to que dona pistes, no sempre, sobre quin criteri acabaran escollint els acadèmics dels EUA a l'hora d'atorgar els premis més prestigiosos de tota la indústria.publicades aquest dilluns al migdia.llançada a la categoria de Comèdia o Musical, és la pel·lícula que opta a més guardons, a un total de vuit. L'obra de Martin McDonagh ja va recollir distincions per l'actuació de Colin Farrell i pel seu guió al Festival de Venècia.La segueixen de propl'esbojarrada, arriscada i triomfadora pel·lícula de Dan Kwart i Daniel Scheinert, que optarà a 6 guardons. Una obra pràcticament produïda a cost de saldo -la productora A24 hi va invertir només 25 milions- i va ser tot un èxit de taquilla, quadruplicant ingressos amb 100 milions de recaptació., la nova fàbula pràcticament autobiogràfica d'Steven Spielberg, ha recollit 5 nominacions. El film encara no ha aterrat a Catalunya. Tampoc ho ha fet, el darrer treball de Damien Chazelle, que també aglutina 5 guardons per guanyar en la pròxima cerimònia.Les nominacions en categories principals de: Maverick. Aquesta última, sense cap mena de reconeixement per a Tom Cruise, que segueix treballant en la nova entrega de Mission Impossible. En la categoria Comèdia, sorpreses:. Aquesta última, l'única representació europea i la segona internacional (Elvis és producció australiana).El desconcert arriba amb contundència en la presentació de les nominacions als Globus d'Or en la categoria de Sèries i Minisèries.és el show que opta a més premis, amb 5 nominacions. Molt a prop se situenen la seva cinquena temporada; la segona entrega de la comèdiai la més que exitosa producció de Netflix sobre Jeffrey Dahmer.només han aconseguit 3 nominacions.només han aconseguit 2 nominacions per cadascuna d'elles. Són tres de les més ben valorades per la crítica i aplaudides per l'espectador. Ara bé, un dels altres majors èxits de la plataforma Netflix ha estat-amb rècord d'espectadors en una entrena-, que també ha sumat dues nominacions. Una llarga llista de produccions televisives han quedat fora:. La cerimònia se celebrarà l'11 de gener del 2023 a Los Angeles, en una gala que serà, presumiblament, de les més disputades i polèmiques dels darrers anys.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor