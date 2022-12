Birra i poliamor, entre els 10 candidats a neologisme de l'any

Birra, metavers, micromobilitat, nanosatèl·lit, poliamor, revictimització, salut mental, submissió química, tuti i violència vicària opten a convertir-se en el. L’Observatori de Neologia de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) han fet una crida oberta a participar en la tria del neologisme.Las’ha obert aquest dilluns 12 de desembre a través d'aquest web i es tancarà el dijous 22 de desembre a les 24:00 de la mitjanit. Només es podrà votar una de les 10 candidates i, com a novetat, s’ha decidit que una de les 10 paraules sigui simplement un mot prou antic i usat que es troba a faltar en el diccionari i, enguany, és birra.Com cada any, es proposen(el DIEC) i que són noves o bé l’ús de les quals ha tingut un augment de freqüència considerable. Finalitzat el període de votació,. A més a més, com cada any, el que resulti victoriós serà discutit per la Comissió Lexicogràfica de la Secció Filològica de l’IEC com a candidat per incorporar-se al diccionari normatiu.La campanya per escollir el neologisme de l’any és una iniciativa quei acostar la llengua als parlants. En l’edició de l’any passat, van votar fins a 8.045 persones i el neologisme guanyador va ser, en el context de la pandèmia sanitària. En anys anteriors, els neologismes victoriosos van ser: estelada (2014), dron (2015), vegà-ana (2016), cassolada (2017), sororitat (2018), emergència climàtica i animalista (2019) i coronavirus (2020).

