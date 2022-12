«El Pequeño Nicolás», condemnat a 3 anys i 5 mesos de presó

L'Audiència Provincial de Madrid ha condemnat Francisco Nicolás Gómez Iglesias, més conegut com "El Pequeño Nicolás", a 3 anys i 5 mesos de presó per un delicte d'usurpació de funcions públiques i un delicte continuat de falsedat en document oficial. Els fets es remunten al govern Rajoy, quan es va fer passar per un membre de l'executiu en una operació de compravenda d'un immoble.



En la sentència, a la qual ha tingut accés Europa Press, els magistrats de la Secció Setena han considerat pertinent absoldre "El Pequeño Nicolás" del delicte d'estafa pel qual també estava acusat. Les penes contemplades per aquest delicte van des dels sis mesos fins als tres anys de presó.

La decisió arriba després que, el 7 de novembre passat, el tribunal deixés vist per a sentència el judici en què el controvertit acusat va negar que es fes passar per un membre del govern de l'Estat per estafar l'empresarien la venda d'una finca situada a Toledo, anomenada "", tal com sostenia la Fiscalia a l'escrit d'acusació en què reclamava sis anys de presó per al jove.No és la primera condemna que rep "El Pequeño Nicolás". El juny de 2021, ja li van imposar una pena d'1 any i 9 mesos de presó com a autor d'un delicte de falsedat d'un document oficial per falsificar un DNI i així un amic, també condemnat com a cooperador necessari, li fes l'examen dedel curs 2012.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor