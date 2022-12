Els suborns de Qatar posen l'Eurocambra contra les cordes

Els detinguts i la trama al darrere

Eva Kaili, suspesa de funcions

Sense immunitat parlamentària

i els seus suborns posen l'contra les cordes. Elvotarà aquest dimarts si destitueix la vicepresidenta de la cambra, la grega Eva Kaili, després que hagi estat detinguda en el marc d'unasobre pagaments del règim qatarià a polítics a canvi de blanquejar la seva imatge. Kaili va ser enxampada transportantplens deen metàl·lic mentre que la mateixa cambra ha estat escorcollada aquest dilluns.El cas s'obre el passat divendres, quan labelga emet un comunicat en què explica que els investigadors de la policia sospiten d'un país delque busca influir en les decisions del Parlament Europeu a través de "sumes de diners o regals" amb persones que tenen una posició política "significativa". Malgrat que no s'especifica si aquest territori és Qatar, els mitjans belgues que avancen la notícia, hi apunten directament.Només unes hores després, Kaili és detinguda en una operació en què també hi ha cinc detinguts més, i els quatre continuen a hores d'ara a presó. Al comunicat emès aquest diumenge per la mateixa Fiscalia de, s'especifica que els quatre empresonats estan acusats de pertinença ade diners i, mentre que els altres dos han estat posats en llibertat.En el marc de l'operació policial, les autoritats judicials belgues van fer 16 registres en diferents districtes de, en els quals es van requisar unsen metàl·lic, així com material d'ordinadors i telèfons mòbils per tal d'analitzar-ne el contingut. Segons la fiscalia belga, l'operació estava particularment dirigida a assistents parlamentaris, una figura clau en les tasques legislatives dels eurodiputats. Durant la investigació, el pare de Kaili va ser enxampat sortint de casa amb maletins plens de bitllets.A banda de la vicepresidenta de l'Eurocambra, els detinguts, sempre tenint en compte els mitjans belgues que han destapat el cas, serien el president de laConfederació Sindical Internacional,, el secretari general de l'ONG No Peace Without Justice,, l'exparella de Kaili i assistent parlamentarii l'exeurodiputat. Tant Kaili -que també és encarregada de les relacions del Parlament Europeu amb l'- com aquest exmembre de l'Eurocambra serien del grup dels socialdemòcrates.I en concret, per què Qatar voldria subornar-los? El motiu no està clar, però tot sembla estar vinculat, entre altres, a una decisió que l'Eurocambra va aprovar aquest mes per retirar l'exigència de demanarals ciutadans de Qatar per entrar a la zona. La trama també inclouria suborns vinculats a decisions "econòmiques i polítiques" sobre la celebració del. Val a dir que, en una entrevista recent, Kaili destacava que Qatar estava "a l'avantguarda dels drets laborals i els salaris mínims" i critica que des d'Europa no es respectés a Qatar.Davant els fets, la presidenta del Parlament Europeu,, ha suspès amb efecte immediat de les seves funcions Kaili. “A la llum de la investigació en curs de les autoritats belgues, la presidenta Metsola ha decidit suspendre amb efecte immediat de tots els seus poders, deures i tasques Eva Kaili en la seva capacitat de vicepresidenta del Parlament Europeu”, ha declarat un portaveu. El grup dels, al qual pertany Kaili, també ha anunciat la seva suspensió com a membre, mentre que el, el partit socialista grec, també l'ha expulsat.La mateixa Metsola ha avisat aquest dilluns que "no hi haurà impunitat" davant els suposats suborns de Qatar. "La corrupció no pot ser rendible", ha dit Metsola en l'obertura de la sessió plenària a. Posteriorment a la intervenció de Metsola, els líders dels grups parlamentaris han pres la paraula per expressar de manera unànime laa la corrupció i per demanar que s'esclareixin els fets.Tot fa pensar que Kaili serà destituïda, però per què es pot fer si com a eurodiputada hauria de tenir? Aquest factor s'ha aplicat en casos com els de, però en el cas de Kaili és diferent. No té immunitat perquè ha estat enxampada "en flagrant delicte". Van trobar bosses de diners al seu apartament i això anul·la qualsevol blindatge pel fet de ser eurodiputada.

