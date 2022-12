La tendra història de Joyce DeFauw, l'àvia que s'ha graduat als 90 anys

Com va tornar als estudis?

La història dede començar ha fet la volta al món. L'ha donat a conèixer un reportatge de la CNN, que s'ha apropat a, i a la seva interessant trajectòria professional. El seu és un dels tants casos que existeixen arreu. La generació de dones a la qual pertany va viure una època profundament marcada pel masclisme i el sexisme i, aleshores, eren poques les que podien acabar -o directament començar- els estudis.Feia tres anys que cursavaa la Universitat del Nord d'Illinois quan es va topar amb en Don Freeman a l'església a la qual anava cada diumenge. "Vaig deixar la Universitat després de conèixer-lo", ha relatat DeFauw.i volia centrar-se completament en aquest projecte. Era l'any 1951 i així va ser. Amb ell va tenir dues filles, però poc després va morir i anys més tard es va ajuntar amb Roy DeFauw, que ella ha descrit com "el gran amor" de la seva vida. Amb en Roy va tenir sis fills i així la seva família va anar creixent fins a tenir 17 nets i 24 besnets.Precisament, va ser una de les seves netes, laqui la va empènyer a tornar a la Universitat l'any 2019 fruit d'una conversa en un dinar. Però quan finalment va tornar a les aules, com per exemple la incorporació de la tecnologia a les classes. Així, aquesta àvia va haver d'aprendre a passes de gegant com funcionava, per exemple, un, aparell que no havia fet servir mai. "Va ser el meu primer ordinador, els meus fills van haver d'ensenyar-me a fer-lo servir", ha revelat, divertida.I com la resta d'estudiants, quan va aconseguir acabar la carrera, va anar a l'. Ho va fer en cadira de rodes, acompanyada per la Jenna i amb un somriure difícil de dissimular. Quan es va fer la foto amb la vestimenta protocol·lària es va convertir en tota unade la Universitat, que ara la veuen com una font d'inspiració per superar-se dia a dia., ha aconsellat a les noves generacions.

