Tradicions catalanes de Nadal que no et pots perdre

Tradicions de Nadal típiques a Catalunya

Muntar el pessebre

La figura del caganer

Anar a veure l'obra de teatre "Els pastorets"

Anar a veure el pessebre vivent

Anar a la missa del gall

Sant Esteve: menjar canelons

La globalització avança impassible, engolint-ho tot al seu pas. Les particularitats regionals han de lluitar cada vegada amb més esma per no quedar rellevades per les tendències internacionals in'és un dels exemples més evidents.és especialment rica en tradicions nadalenques pròpies i, tot i les importacions de festivitats com el Pare Noel, les autòctones continuen vigents a les llars d'arreu del territori.Passen els dies i la nit del 24 de desembre, que inaugura les festes nadalenques, ja espera a la cantonada. Si bé, setmanes abans, ja es treballa amb els preparatius i els carrers i les cases s'omplen de llums i decorats que anuncien l'arribada d'una època màgica de l'any. No és massa tard, però, per posar-se el dia i planificar lesÉs probablement el primer pas a realitzar cada Nadal. Els mercats s'omplen de comerços de figuretes i els mobles del menjador es converteixen en el camí a Betlem. El bou i la mula guarden les esquenes a Maria, Josep i el nadó Jesús. Els pastorets observen sorpresos l'arribada dels tres reis mags d'Orient, que porten encens, mirra i or al nounat. I en un costat, mig amagat darrere la molsa, el caganer.És precisament la figura del caganer la que caracteritza més el pessebre català. El tradicional jove amb barretina ha quedat en gran part superat per caganers de qualsevol personatge històric i de l'actualitat. Forma part de l'escenari globalitzador. Des de Junqueras i Puigdemont a Messi i Ibai Llanos , passant per Darth Vader i Harry Potter. Enguany, també Putin i Zelenski Aquesta tradició admet dues variants. Es pot anar a veure l'obra d'"Els pastorets" de la mà d'actors professionals o amb experiència a l'església o a sales de teatre, però també es pot acompanyar els fills, nebots i nets en el seu debut actoral a l'escola. Les opcions són múltiples.Com en el cas anterior, aquesta experiència es pot viure de moltes maneres. Es tracta de l’escenificació del naixement de l'infant Jesús, dels Betlems de Nadal que representem amb el pessebre. Tots els personatges hi són convidats, des del Nen Jesús, Josep i Maria, fins al bou i la mula, els reis mags i els pastors.La mitjanit de Nadal, la matinada del 25 de desembre, les esglésies catalanes commemoren l'aniversari del naixement de Jesús amb una missa: la missa del gall. A les Balears i al País Valencià, s'anomena Matines de Nadal. Si hi ha nens a casa, probablement es preferirà la missa del pollet, que comparteix el motiu, però se celebra més aviat, cap a les 21 hores.

El dia 26 de desembre, el dia de Sant Esteve, la família es reuneix i menja canelons amb la carn que ha sobrat del dinar de Nadal. Es tracta d'una tradició amb origen en el passat carolingi de Catalunya, que al segle IX pertanyia a l'imperi fundat per Carlemany i depenia del bisbat de Narbona. Quan hi havia alguna festivitat important, calia desplaçar-se a la casa dels avis. La gent necessitava temps per tornar a casa, pel qual l'endemà era dia no laborable.



Fer cagar el Tió

L'home dels nassos

Celebrar el Cap d'Any amb dotze grans de raïm

La cavalcada de Reis

La nit de Nadal cal fer cagar el Tió. El Tió simbolitza la natura adormida pròpia de l'hivern, i cal despertar-lo picant ben fort per obtenir els regals, símbol de la fertilització. Dies abans, és molt important tapar-lo amb un drap perquè no es constipi i donar-li menjar, com galetes, fruita i, fins i tot, dibuixos.La de l'home dels nassos és potser una de les tradicions nadalenques catalanes menys conegudes. El darrer dia de l'any, el 31 de desembre, un personatge mitològic es passeja pels carrers amb tants nassos com dies té l'any. És a dir, un. El dia abans, surt un parent seu, l'home de les orelles, que en té dues.Dotze campanades i dotze grans de raïm. És obligatori. No fer-ho, és començar l'any amb mal peu i un senyal que no es compliran els propòsits de cap d'any. Es pot baixar a la plaça, a l'església, o connectar la retransmissió en directe per televisió. Ah, i cal empassar-ho tot. Hi ha qui substitueix els grans de raïm per altres aliments, com olives.

Es tracta d'una desfilada de carrosses que se celebra la tarda-nit del 5 de gener, quan els tres reis mags d'orient arriben a les ciutats i els pobles amb els seus patges i ajudants. Durant la cavalcada, els reis, els patges i els ajudants tiren caramels als nens i aquests els lliuren les seves cartes perquè els puguin portar regals a casa durant la nit, que obriran el matí del 6 de gener, el dia de Reis.



