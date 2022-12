Detingut el tenor Albert Deprius per abusos a una alumna entre 2010 i 2014

Elshan detingut aquest dilluns el tenor, acusat d'a una menor, alumna seva, entre els anys 2010 i 2014, segons ha avançat l'ARA i han confirmat a l'ACN fonts de la investigació. La jove, que llavors tenia entre 14 i 18 anys, el va acabar denunciant el passat novembre. Al músic se l'imputen delictes d'i contacte amb menors a través de xarxes socials.Després de la detenció, es preveu que dimarts passi a disposició judicial als(Maresme). Deprius és col·laborador de l'escola de músicade(Maresme); director del Cor Harmonia, i director artístic, també a Calella, de la Temporada Lírica i el Festival Internacional Canta al Mar.Segons ha avançat l'ARA, almenys una segona víctima l'hauria denunciat també al mes de juliol i una tercera dona ho va fer l'any 2016. Llavors, però, el cas s'hauria resolt amb un acord extrajudicial. Els Mossos no confirmen per ara aquest extrem i afirmen que lacontinua oberta després de la darrera denuncia, que és la que ha desencadenat la detenció.Deprius va estudiar ali ha participat en lírics, òperes i sarsueles d'arreu del món. A més del Palau de la Música, el Gran Teatre del Liceu o l'Auditori de Barcelona, Deprius ha passat també per reconeguts escenaris de l'estat espanyol,

