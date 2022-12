Mor als 13 anys després de desplomar-se en ple partit de futbol a Màlaga

Un jugador dedel Club Deportivova morir aquest diumenge després de desplomar-se mentre disputava un partit de futbol. Així ho ha informat des del club en un comunicat publicat a les seves xarxes socials, on apunten que els fets es van produir quanperquè finalitzés el partit.Segons la informació facilitada per l'equip, en aquell moment,va caure desplomat al mateix terreny de joc. El partit, contra la Unión Deportiva Los Prados, corresponia a la Tercera Andalusa Infantil.Després d'"uns moments d'incertesa" de tots els assistents i del personal del club, ide la policia local i dels serveis d'emergències, "el nostre jugador no ha pogut ser reanimat", afegia el club en el comunicat. Des del club han donat el condol als pares i familiars del jove "després del, en uns moments "molt durs": "Mai abans havíem vist una cosa semblant", sentencien.

