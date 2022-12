Intervenen 350 ninots de personatges manga valorats en 15.000 euros a Reus

Una de les prestatgeries amb productes manga Foto: Cedida



150 inspeccions similars durant el 2020 i el 2021

Una inspecció a un comerç al detall de la ciutat ha acabat ambper un valor superior a 15.000 euros. La Guàrdia Civil i la Guàrdia Urbana havien detectat que s'estava produint la venda d'aquests ninots per un preu inferior al de mercat, fet que indicava que hi podia haver irregularitats.La inspecció feta pels agents va confirmar queque confirmés la seva importació legal, de manera que van interposar una denúncia de repressió de contraban. A banda, es van detectar també, ja que no estaven etiquetades en les llengües oficials de l'estat.Durant l'operació també es va comprovar la qualitat i seguretat d'aquests objectes i d'altres que es trobaven a la botiga. El material va ser precintat i intervingut, tant el que estava destinat a la venda com el que es trobava al magatzem, peren les joguines i perentre comerciants.La col·laboració ciutadana va ser clau per a l'operació, que va començar quan es va sospitar que es duia a terme una venda il·legal massiva de ninots manga a l'establiment. Durant el 2020 i el 2021, la Guàrdia Civil de Tarragona va dur a terme 150 inspeccions similars per controlar la traçabilitat dels productes en comerços minoristes o de distribució.

