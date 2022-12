Un diputat del PP intenta vetar una entrevista de TV3: «És independentista»

Intent de veto aper part del, diputat dels populars ali excap de gabinet de Pablo Casado, ha intentat aturar una entrevista que el corresponsal de TV3 ia París,, es disposava a fer al parlamentari del Consell d'Europa. El mateix periodista de la televisió i ràdio catalanes ha confirmat els fets aEl diputat del PP, quan ha vist que l'entrevista s'anava a produir, s'ha posat pel mig i ha cridat que "és una". Finalment, tal com ha explicat Melgarejo a aquest mateix diari, la conversa amb el parlamentari del Consell d'Europa s'ha pogut produir amb plena normalitat. Els fets s'han produït després d'un acte sobre el casen què ha intervingut l'eurodiputada d'ERCElés el màxim òrgan europeu, amb implicacions internacionals, destinat a promoure la cooperació de tots els estats d'Europa (independentment o no que estiguin a la) a través de diversos elements de cooperació: des d'un àmbit jurídic polític i comú, en la defensa de certs valors considerats "fonamentalment europeus", com la democràcia, elso l'imperi de la llei.En un dels seus últims posicionaments, va concloure que defensar la independència és llibertat d'expressió . L'any passat, també va exigir a Espanya alliberar els presos polítics i retirar les euroordres i aquest mateix estiu també va pressionar perquè l'Estat reformés el delicte de. Més enllà de l'independentisme, el mateix organisme també va criticar Espanya per saltar-se totes les recomanacions sobre corrupció

