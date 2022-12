L'Estat donarà 150.000 euros a empreses que optin per la jornada laboral de quatre dies sense reduir sou

El Ministeri d'Indústria posarà en marxa en breu unper provar la setmana laboral de quatre dies (o) arreu de l'Estat. Segons ha avançat El Periódico i ha confirmat l'ACN de fonts del Ministeri liderat per Reyes Maroto, serà a partir de la setmana que ve que s'obrirà un concurs perquèpuguin percebre ajudes de fins a 150.000 euros si es comprometen a implantar aquesta reducció de la setmana laboral a quatre diesals seus treballadors i treballadores.Segons la informació que ha transcendit, les companyies que s'hi vulguin acollir, hauran d'optar per aquesta modalitat de feina per un. A més a més, la reducció mínima de la jornada ha de ser del 10%. El pressupost total de la prova pilot serà de 10 MEUR i el Ministeri calcula que unes 70 pimes industrials podran participar-hi.Tal com ha detallat el Ministeri de Maroto, l'objectiu de les ajudes és ajudar les empreses ad'impulsar una iniciativa d'aquestes característiques, ja sigui per contractar més gent que cobreixi les hores que deixi de fer la resta de la plantilla o bé per fitxar perfils que permetin reorganitzar-se per treballar menys.A banda d'aquesta transferència per cobrir costos salarials, les–encara sense dia concret de publicació- han previst altres ajudes per costejar la formació de treballadors, millorar la seva productivitat i auditories internes per avaluar l'èxit o fracàs de les mesures. Les ajudes es repartiran sota els criteris de concurrència competitiva de les companyies.

