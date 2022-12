ERC no tanca la porta a la via del PSOE per fer més lleu la malversació encara que penalitzi l'1‑O

Pressupostos

Dues propostes i pocs dies per acordar la definitiva per reformar la malversació. La d'ERC implica rebaixar les penes d'aquest delicte tipificat en el codi penal en els casos en què no hi hagi enriquiment personal o de tercers a un màxim de, per revertir així una norma que afecta de ple els condemnats per l'1-O . Des de la Moncloa, en canvi, plantegen una malversació més lleu , però que també castigui conductes com les de l'1-O. Com es desllorigarà la situació? "Treballarem fins a l'últim minut per aconseguir la millor reforma del codi penal", ha declarat aquest dilluns en roda de premsa la portaveu d'ERC,, que no ha tancat la porta a la proposta de Pedro Sánchez encara que l'1-O no es pugui despenalitzar. L'objectiu, ha dit Vilalta, és contribuir a "dels aparells de l'estat per perseguir l'independentisme".Hi ha temps fins aquesta tarda com a mínim per arribar a un acord mínimament satisfactori per a les dues parts, creuen els d'Oriol Junqueras. Les negociacions al Congrés, efectivament, estan en marxa. Aquest dilluns a la tarda es debat la ponència, dimarts hi ha la comissió, i l'objectiu ésdel codi penal -que també inclou la derogació de la sedició- aquest mateix. Tant ERC com el PSOE volenl'any 2015, quan tenia majoria absoluta, i que va servir per castigar la consulta del 9 de novembre de 2014 i que afecta de ple els condemnats per l'1-O.Ambdós partits, però, tenen propostes diferents per fer-ho. La malversació més lleu que planteja la Moncloa castiga conductes com les de l'1-O, però les penes serien d'un màxim de quatre anys de presó, dos menys que els sis que contempla el tipus bàsic de la malversació actual. L'objectiu dels republicans amb les seves esmenes, en canvi, era despenalitzar l'1-O. Si no ho aconsegueixen, però, des d'ERC no ho veuen com una renúncia, perquè defensen que de les negociacions, n'estan sortint millores: "S'acabi acordant el que s'acabi acordant,", ha deixat clar Vilalta.Així, per part d'ERC la porta no està tancada a donar suport al PSOE el dijous en la malversació, sempre que el resultat final serveixi per millorar el codi penal actual: "L'objectiu és caminar per aconseguir els efectes de l'amnistia", ha afegit la portaveu dels republicans. Ha defensat també la proposta que ERC va presentar divendres encara que ara a hores d'ara estigui quedant diluïda, una, ha assegurat."Demà matí acabarem de treballar per trobar acords amb l'objectiu que el codi penal no s'utilitzi de forma arbitrària per perseguir la dissidència", ha afegit, assegurant que els republicans treballen amb la voluntat de ser "el", per millorar la "defensa dels drets fonamentals" i per "posar justícia on hi ha hagut injustícia".A Madrid aquesta és una setmana decisiva. Però també a Catalunya, on els pressupostos continuen fent camí. Des d'ERC insisteixen en la necessitat de poder-los aprovar "" en un context de crisi econòmica. "Cal deixar de banda excuses i tàctiques dilatòries", ha opinat Vilalta en un missatge dirigit als tres partits amb els que els republicans estan negociant, PSC, Junts i comuns. La portaveu dels republicans ha recordat que ja fa sis setmanes que han començat les negociacions i que han fet "26 reunions" amb aquests partits. "Considerem que ja hem fet molts esforços", ha afegit, per instar aquests partits a arribar ja a un acord per poder aprovar els comptes al Govern i després iniciar la tramitació parlamentària.

