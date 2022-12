Els treballadors de l'aeroport del Prat anuncien sis jornades de vaga per Nadal

Elsde les empreses del gruphan anunciat diverses jornades dedurant les festes deals aeroports de tot l’Estat. El sindicat, amb representació majoritària, registrarà aquesta setmana sis jornades d’aturada: el 22, 23, 30 i 31 de desembre, i també el 6 i 8 de gener.exigeix recuperar la paga de productivitat pendent del 2020, tot recalcant que el trànsit aeri ha tornat als nivells. “El repartiment de dividends als accionistes privats està autoritzat i els treballadors exigim la recuperació del que ens correspon”, insisteixen. A l’hi ha 1.100 treballadors cridats a la vaga, mentre que aen són prop de 130 a cada lloc.En un comunicat, CCOO retreu al Ministeri dei a les empreses del grup -Aena,i Aeroport Regió de- que mostrin “bones paraules” però no s’estigui materialitzant l’acord per recuperar la paga de productivitat. El sindicat recorda que ja va amenaçar de fer vaga durant el, un aturada que finalment van descartar pel compromís del Ministeri de resoldre el conflicte.“No permetrem que continuï demorant-se la resposta”, adverteix CCOO amb lade vaga de les festes de Nadal. Durant els sis dies anunciats, la previsió és aturar l’activitat durant 24 hores. Si passat el 8 de gener tampoc hi hagués entesa, avisen, repetiran la vaga durant laPer la seva part, fonts d’Aena apunten que els pròxims deu dies seguiran les converses amb els representants dels treballadors i delper arribar a un acord i evitar l’impacte de laal servei aeri durant les festes de Nadal.

