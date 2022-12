Nou gegants sota sospita: detecten irregularitats en les ofertes del Black Friday d'aquestes cadenes

El Departament d'Empresa i Treball ha detectat irregularitats enanalitzades amb motiu del. Així, s'haurien produït incompliments en la meitat dels 1.400 productes analitzats durant les setmanes prèvies a les ofertes. Concretament, l'Agència Catalana de Consum ha vist alteracions de preu en 454 productes dels 899 analitzats.El control s'ha fet mitjançat un monitoratge sobre productes informàtics, de telefonia, petits electrodomèstics o productes a la llar oferts per Internet. D'acord amb una directiva de la UE, les empreses que ofereixen productes rebaixats que s'havien ofert en el mateix establiment en condicions habitualsal costat del rebaixat.Després dels controls duts a terme per l'Agència, Consum ha detectat irregularitats enpccomponentes.com, carrefour.es, euronics.es, fnac.es, miro.es, elcorteingles.es, mediamarkt.es, conforama.es i alcampo.es.D'altra banda, la Direcció General de Comerç ha inspeccionat, per la seva banda, 61 empreses, tant presencialment com online, i ha detectat queen els 488 productes analitzats. En concret, ha fet inspeccions físiques a 29 empreses i inspeccions en línia a 32 portals de venda a internet.Està previst que en els propers dies s'adrecina les empreses en què s'han detectat incompliments de la normativa. Actualment, el procés es troba en fase de diligències prèvies i, per tant, les empreses encara poden fer al·legacions. Si no prosperen, aleshores s'obriranon es constati una conducta infractora.Les infraccions per pràctiques comercials deslleials que hagin tingut un component econòmic poden comportaren funció del nombre de productes oferts, el volum de vendes i el benefici obtingut amb la conducta infractora. D'altra banda, les sancions per competència deslleial poden sumar fins a 20.000 euros.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor