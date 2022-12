El PIB català creix un 0,3% en el tercer trimestre, una dècima més del conjunt de l'Estat

L'economia catalana ha crescut un 0,3% en el tercer trimestre del 2022, segons ha publicat aquest dilluns l'Institut d'Estadística de Catalunya (). La taxa és dues dècimes superior a l'avançada fa un mes, quan el PIB català entre juliol i setembre es va pronosticar en el 0,1%. D'aquesta manera,, segons l'indicador avançat de l'INE), però una per sota del creixement de la UE-27 (0,4%).En comparació amb el, el PIB català ha constatat un alentiment de l'economia, ja que s'ha situat 1,1 punts per sota. La variació anual entre juny i setembre ha estat del 4,3%, set dècimes menys que en el segon trimestre. I, l'economia catalana també ha crescut cinc dècimes per sobre de l'economia espanyola (3,8%, segons l'indicador avançat) i gairebé dos punts més que la Unió Europea (2,5%).Per, es va mantenir el comportament desigual per branques d'activitat. L'Idescat ha destacat el manteniment de taxes de creixement positives a la(3,6%) i els(6,4%), en contrast amb la indústria (-2,4%) i l'agricultura (-16%). De fet, aquests dos últims han acumulat creixements interanuals negatius des del gener. En el cas de la indústria, las'explica per l'evolució negativa de l'àmbit de la metal·lúrgica, la química i el tèxtil. En canvi, altres activitats com la fabricació de maquinària, el cautxú o les matèries plàstiques han millorat la seva producció.L'alentiment en el tercer trimestre també s'explica per la. Així, mentre que en el segon trimestre van augmentar un 24,3% respecte del 2021, en el tercer trimestre el creixement s'ha moderat fins al 10,5%. L'Idescat ha destacat el creixement de les vendes exteriors d'activitats com la producció de vehicles de motor, que han experimentat una recuperació important durant l'últim trimestre. D'altra banda, la millora deldurant l'estiu va permetre que el consum dels estrangers a Catalunya entre juliol i setembre augmentés un 102,5% respecte de l'any anterior. Contrasta, però, amb el trimestre passat, quan es va disparar un 306,4%.Finalment, pel que fa al consum de les famílies, ha crescut un 1% en relació amb el tercer trimestre de 2021, un punt i vuit dècimes per sota del trimestre anterior (2,8%) per l'impacte de la inflació , que ha restat capacitat de compra a les llars. En canvi, el consum de les administracions públiques ha registrat una taxa de variació positiva d'un 1,7%, un punt més que entre abril i juny.

