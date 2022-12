Fer dos minuts al dia d'esport ens fa viure més anys, segons un estudi

Un nou estudi revela que fer dos minuts al dia d'activitat física facilita que visquem més anys. És obra dels professors de la Facultat de Medicina i Salut de la Universitat de Sydney (Austràlia),. L'equip que lideren ho ha descobert gràcies a les dades que emmagatzemen els dispositius portàtils que gairebé tots portem a sobre.Tot i que potser no en tinguem consciència,, però no aquella que fem al gimnàs, sinó la que realitzem quan fem un esprint per agafar l'autobús, pugem les escales per arribar a la feina o caminem tranquil·lament pel carrer. Totes aquestes accions es coneixen com a "activitat física vigorosa intermitent d'estil de vida" (vigorous intermittent lifestyle physical activity oen anglès) i són un "termòmetre de la nostra salut, present i futura", segons han detallat els científics.Per demostrar-ho, l'equip de N Ahmadi i Stamakys ha comparat els índexs de VILPA amb l'aparició deen 25.241 persones no esportistes (14.178 dones i 11.063 homes amb una edat mitjana de 61,8 anys), prenent com a referència informació oficial del Regne Unit.Els hi han fet un seguiment durant gairebé set anys, període en el qual han mort més de 800 persones. Però gràcies al monitoratge de la seva activitat han descobert qued'exercici es produeix una reducció del 40% en el risc de morir per càncer i del 49% en el cas dels mals cardiovasculars. Però l'estudi també ha trobat encara més coses i és que els resultats demostren que

