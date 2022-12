Roben les barretines i les mantes dels tions de Nadal dels carrers de Badalona

🔴Roben les barretines i mantes dels tions instal·lats als carrers de #Badalona pic.twitter.com/Tk9SfsRVtI — TOT Badalona (@Totbadalona) December 11, 2022

Elno agrada a tothom a. O almenys això és el que sembla després que els diferents tions gegants que l'havia situat als carrers de la ciutat ara no tinguin nini. Algú les ha robat, tot i que almenys ha tingut el detall de no emportar-se el tronc més carismàtic d'aquestes dates.El consistori badaloní va col·locar a principis de mes tres d'aquestsa diferents punts de la ciutat, i durant els últims dies n'ha anat variant la posició. Es tracta d'una de les activitats que l'Ajuntament ha preparat per a aquest Nadal, entre les quals també hi ha unguarnit que ésper primer cop en 30 anys.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor