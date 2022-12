La proposta de Moncloa: una malversació més lleu però que castigui l'1‑O

Asens refreda la posició de Podem

Nou delicte d'enriquiment il·lícit

Si divendres transcendia la proposta d'ERC sobre la malversació -despenalitzar el referèndum i diferenciar entresense lucre personal o de tercers- aquest dilluns s'ha conegut l'esmena del PSOE, de la qualse'n desmarca si bé facilitarà que no "descarrili" en la tramitació oberta al Congrés. Segons ha avançat El País i ha confirmat, Moncloa planteja unaperò que també castigui conductes com les de l'1-O. Les penes, en aquesta proposta, serien d'un màxim de quatre anys de presó, dos menys que els sis que contempla el tipus bàsic de la malversació actual. Les negociacions estan en marxa. Aquest dilluns es debat la ponència, dimarts hi ha la comissió i l'objectiu d'aprovar la reforma delaquest mateix dijous.El PSOE vol revertir la reforma que va impulsar el PP l'any 2015, quan tenia majoria absoluta, perquè la consideren "desproporcionada". Fa set anys, en el moment de la reforma, els socialistes ja ho van advertir a través d'esmenes. Aquella modificació igualava dos comportaments fins aleshores diferenciats -l'apropiació i la desviació de recursos públics sense lucre- i es va fer perquè actuacions com les del 9-N no quedessin fora del delicte de malversació, així com per treure pressió als dirigents del PP afectats pel cas Gürtel. La proposta dels socialistes -i en això coincideixen amb ERC- és tornar a, però incloent nous tipus delictius per garantir que la corrupció, sigui quina sigui, no queda penalitzada.Així, segons detallen fonts de Moncloa, la corrupció política -embutxacar-se diners públics o facilitar l'enriquiment de tercers- queda com està, amb penes que poden arribar fins als dotze anys de presó en el cas més greu. Es planteja el tipus de "", que tipifica el, amb penes que van dels sis mesos fins als tres anys de presó. També s'introdueix el delicte de "", amb penes que van, i que seria aplicable, diuen des del govern espanyol, al cas de l'1-O. La proposta s'ha de negociar, però el PSOE no cedirà en la pretensió d'ERC de despenalitzar l'1-O. "La línia vermella és que no quedi impune l'ús indegut de recursos públics", deiadivendres.Si tira endavant l'esmena, els dirigents del procés perseguits per aquest delicte -entre els quals, a l'exili, o, pendents de judici- podrien ser condemnats, tot i que amb penes més baixes de presó que no pas les previstes amb l'actual codi penal. Pel que fa als condemnats per l'1-O, entre els quals, les penes es podrien revisar d'acord a la nova legislació, que si tira endavant derogarà la sedició, com a mínim, modificarà la malversació. L'advocat de Puigdemont,, ha deixat clar que malgrat les reformes al codi penal no hi haurà extradició dels exiliats.El president del grup parlamentari de Podem,, ha remarcat que "no es desentenen" de la reforma de la malversació, però ha dit que la negociació la lidera el PSOE amb ERC. "Hem estat informats en tot moment, però no hem participat directament de la negociació", ha dit Asens, i ha explicat que estudiaran la proposta d'ERC i del PSOE. "No tenim una posició fixada encara", ha afirmat. El dirigent dels comuns ha dit que la reforma de la malversació no afectarà el cas dels ERO d'Andalusia i ha recordat que José Antonio Griñan va ser condemnat per malversació amb ànim de lucre (que no es modificarà).Passaria el mateix, diu, en el cas Kitchen, Gürtel i Púnica, de corrupció política. Sí que es podria aplicar a partir dels casos posteriors al 2015. Asens ha defensat la necessitat de desjudicialitzar el procés. Ara bé, la proposta del PSOE, ha dit, que "no retorna exactament a la situació prèvia a 2015", perquè aleshores les penes eren de multa i ara serien de fins a quatre anys de presó.PSOE i Podem sí que han pactat un nou delicte, anunciat divendres. Proposen penalitzar, en què es castiga amb penes de fins a tres anys de presó aquelles autoritats o funcionaris públics que tinguin un enriquiment desense justificar. Tant pel que fa a la modificació de la malversació com en aquest nou delicte, PSOE i Podem volen escenificar el seu compromís ferm en la lluita contra la corrupció davant d'una reforma que algunes veus, més enllà de la dreta política i mediàtica, han criticat davant del risc que pugui beneficiar polítics corruptes.

