La sorprenent queixa de Sandro Rosell per haver de matinar

☕ @sandrorosell es mostra indignat per haver-se hagut de llevar a les set del matí!



🗣️ "Es pot fer molta feina sense necessitat de tantes hores fent veure que treballes".



📲 https://t.co/MrTxQlFc6k

@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/KqsMDC13Uw — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) December 12, 2022

Rosell, possible candidat a la alcaldia de Barcelona

per a pràcticament ningú. Aixecar-se a certes hores intempestives per haver de treballar, ben d'hora ben d'hora, és una dificultat que afronten milers de persones en aquest país.Això és el que li ha passat aexpresident del Futbol Club Barcelona, aquest dilluns quan s'ha presentat als estudis de la televisió pública espanyola per ser entrevistat alde La 2, amb, que ha ironitzat amb Nierga el fet d'haver matinat tan d'hora aquest dilluns per venir a realitzar la conversa a l'estudi de televisió, ha deixat molt clar que no creu que calgui treballar des de tan aviat per demostrar que es fa feina. Rosell, que ha recollit tota mena de reaccions per les seves paraules a les xarxes, ha explicat que des que va sortir de la presó segueix un horari molt diferent."Vaig a dormir a les dotze de la nit i em llevo quan vull, sense despertador. Sol ser cap a les vuit", ha confessat l'expresident de la junta blaugrana."haurà de seguir aquests horaris". Això també ho ha rebutjat Rosell. "Es pot fer molta feina sense necessitat de tantes hores fent veure que treballes".Tot i que només falta mig any per a les eleccions municipals, Sandro Rosell manté que no ha descartat convertir-se en alcaldable a Barcelona., ha afirmat aquest dilluns en l'entrevista. "Es pot fer una feina molt maca de convertir-la en la capital del món, que és el que hauria de ser Barcelona", ha afegit l’expresident del Barça.Rosell, però, té condicionants familiars en la presa de la decisió., ha expressat per justificar els seus dubtes, que resoldrà després de Reis. Tanmateix, ha admès que està treballant per conformar una candidatura per "maximitzar la gestió municipal" de Barcelona.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor