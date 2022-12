La campanya de la família

La plaça de Sabadell, la placa de Reus

Víctima de la repressió franquista

Aquest dilluns és previst l'inici de lesde l'activista antifranquista(1942-1973), segons va anunciar dies enrere el departament de Justícia, Drets i Memòria de la Generalitat de Catalunya. Trobar-les, segons es va assenyalar, "potser no serà imminent", ja els arqueòlegs hauran de condicionar primer l’espai de laon es troba. Torturat per la Guàrdia Civil, i en ser obligat a ingerir àcid sulfúric, es va morir el setembre de 1973. Havia estat detingut a l'agost, per repartir propaganda en una fàbrica d'Igualada, i haver fet pintades.Va ser mesos enrere, al març, quan elva aprovar (amb un únic vot en contra, el de Vox) una resolució que avalava l’exhumació de les restes de Cipriano Martos. La resolució, presentada pel grup PSC-Units, instava el Govern a, per incloure la intervenció arqueològica destinada a recuperar les restes de l'activista i poder retornar-les a la seva família per “reparar” la memòria de la víctima i “proporcionar-li una”.La iniciativa va rebre, doncs, 15 vots a favor (de PSC-Units, ERC, JxCat, CUP, En Comú Podem i Ciutadans), una abstenció (del PPC) i el vot en contra de Vox. Cal recordar que la família Martos Jiménez va iniciar una campanya per demanar a Justícia l'exhumació de Cipriano amb l'objectiu que se'l pugui, i poder-lo homenatjar. La llavors consellera,, va assenyalar que el de Martos és "un cas singular, identificat i localitzat, d'una fossa del franquisme situada dins d'un cementiri". "No podem reparar el mal a aquesta víctima del franquisme si no exhumem i retornem les restes a la família, que sempre l'ha reivindicat", va afegir.Cal subratllar igualment que el cas de Cipriano Martos va ser inclòs, el 2014, i a instàncies del seu, en la macroquerella presentada a laper delictes de genocidi i crims de lesa humanitat comesos pel règim franquista. Tornant a la campanya, aquesta va ser iniciada per la família i ha comptat amb la complicitat i el suport d'entitats i algunes formacions polítiques. L'estiu de l'any passat, posem per cas, Martos va ser objecte d'un emotiu acte d'homenatge . S'hi van aplegar desenes de persones, i s'hi van afegir associacions com les Bruixes del Nord de Sabadell, o la Coordinadora d’Associacions per la Memòria Democràtica del País Valencià.Sota el lema, l'acte es va incloure en l'esmentada campanyade recollida de signatures i adreçar-les a la Generalitat de Catalunya, com a responsable de les polítiques de Memòria i en compliment de la seva. En aquell moment, segons es va apuntar, se n'havien recollit, per part d’entitats, partits, sindicats, associacions i particulars. Tot plegat per “exigir que es compleixi amb els principis dels drets humans de veritat, justícia i reparació seguint els protocols de Nacions Unides en matèria de desaparicions forçades o involuntàries”.La figura de Martos ha estat objecte també d'altres homenatges al territori. De fet, l'activista té dedicada unaal seu nom a la localitat de Sabadell . En concret, a la Plana del pintor, la barriada que el va acollir durant un temps. Quant a la nostra ciutat,al carrer on va viure, Pubill i Oriol. Com a una de les parts promotores de la iniciativa, la CUP Reus va denunciar, temps enrere, que no s'hagi avançat en la qüestió. En un article d'opinió publicat ael setembre de 2021,va exposar que la demora era a causa del text que havia de contenir la placa en qüestió.Fonts municipals consultades per aquest mitjà han assenyalat, al seu torn, que se segueix treballant en la iniciativa. Tot plegat va sorgir arran d'una moció presentada per la CUP en l'anterior mandat, el maig de 2018, per homenatjar les figures de Martos i. La proposta cupaire, que no va prosperar, implicava dedicar carrers als difunts. En el govern del moment, tan sols Esquerra hi va donar suport (també en formaven part el PDeCAT i Ara Reus). Des de l'oposició, el PSC va fer costat als anticapitalistes.El PDeCAT i Ara Reus Cs i el PP hi van votar en contra. Tot i que la moció no va tenir èxit, el cas és que el batlle, Carles Pellicer, va anunciar la col·locació de la placa en un acte al Centre de Lectura. La vigília de la Diada Nacional de 2019, l'Esquerra Independentista va optar per col·locar unaa la casa on va viure Martos. Els seus integrants també van despenjar plaques franquistes en habitatges diversos del terme, en el marc d'una anomenada cercavila antifeixista El sindicalista i militant marxista-leninista Cipriano Martos va ser detingut, el 25 d'agost de 1973, per haver repartit propaganda en una fàbrica d'Igualada i per haver fet pintades. Aleshores, va ser víctima de tortures al quarter de la Guàrdia Civil i el van obligar a ingerir un líquid corrosiu (segons sembla, àcid sulfúric) que el va cremar des de la gola fins a l'estómac.El 29 d'agost, el jutge va voler prendre declaració Cipriano Martos al mateix Hospital Sant Joan de Reus, sense que aquest pogués respondre. Es va morir el 17 de setembre del 1973. En els darrers dies de la seva agonia, es va impedir tant als pares com al seu advocat visitar-lo. Les seves despulles van ser inhumades a una fossa de beneficiència al Cementiri General de Reus.Un cop acabada la intervenció amb l'inici previst aquest dilluns, totes les restes recuperades es traslladaran al laboratori d’antropologia de la Universitat Autònoma de Barcelona per extreure’n

