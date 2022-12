Revelen el gènere del seu nadó amb color blanc i confonen Internet

En els últims anys, s'han posat molt de moda entre les celebritats i influencers les. Per aquelles persones que no sàpiguen què són, bàsicament consisteixen a muntar tot un esdeveniment, que cadascú es treballa més o menys, que té com aaquell en què la parella fa esclatar uns confetis amb un color associat al gènere del nadó. En la majoria de les festes, però, els colors encara són sexistes i, per això, el blau s'associa als nens i el rosa a les nenes.Si ens perdem per les xarxes socials, veurem de tot. De fet, alguns d'aquests esdeveniments són del tot esbojarrats i, sovint, desvien l'atenció del motiu principal pel qual es convoquen. Només cal que passem uns minuts per, per exemple, i hi veurem festes que tenen els combats de lluita lliure com a nexe conductor i d'altres que prefereixen fer-ho al més pur estil Star Wars, que acumuleni comentaris de tota mena.Una de les últimes que més reaccions ha generat és el clip que ha penjat l'usuari, comentant un particular esdeveniment en el qual els futurs pares punxen un globus per descobrir el gènere del nadó i el confeti surt... Blanc, per sorpresa dels més tradicionals.El pare i la mare, en veure el color, s'abracen emocionats, però Internet, com passa en poques ocasions, s'ha posat d'acord en estar confosa. ", però normalment aquestes coses són de color blau o rosa”, ha considerat el tiktoker mentre mirava el vídeo.La seva crítica a la particular festa de revelació de gènere ha fet que el clip original sumi més de 24 milions de visites i"Què té, un embaràs psicològic?", "blanc: fill de Déu", "serà el colom de la pau", "va sortir negativa la prova i no està embarassada?" o "és del Madrid" han estat els més aplaudits per la resta d'internautes. D'altres han comentat quequan tingui capacitat de decidir-ho.Resultat de la discrepància entre els usuaris que ha generat el vídeo,del color triat. El cert és que no volien fer servir colors sexistes, que han considerat antiquats, i han triat el blanc per si és nena i el marró per si és nen. Així han posat final a la polèmica: tindran una nena.

