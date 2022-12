Compte si fas això quan poses benzina: et pot caure una multa de 200 euros

Motor aturat i sistemes elèctrics apagats

Una de les coses en les quals més ha repercutit sobre els europeus la invasió russa d'Ucraïna és en el, que va escalar com mai a l'inici de la guerra i va obligar el govern espanyol a implantar un descompte de 20 cèntims per litre , una mesura que, per cert, encara és vigent. En els últims mesos, però, el cost de la benzina s'ha anat alleugerint i gràcies a això la inflació s'ha relaxat en el conjunt de l'Estat. No obstant això, omplir el dipòsit continua sent massa car per a moltes persones. I, si tenim en compte, laque la Direcció General de Trànsit () et pot posar quan ho fas, aquesta senzilla acció pot resultar encara més cara.Ha estat la mateixa DGT qui ha advertit els conductors i conductores sobre la sanció deque els hi pot caure si posem en risc lade la resta d'usuaris i usuàries de les gasolineres. Te l'expliquem.La norma no és gaire coneguda entre el públic general que, sovint, desconeix que les normes de trànsit també es puguin aplicar en àmbits com el d'una benzinera. Però la ignorància no exhibeix de culpa i d'aquí l'avís de l'entitat reguladora. En què consisteix exactament la infracció? Segons el punt 3 de l'article 115 del Reglament de Circulació a Espanya . “Els propietaris d'aparells distribuïdors de combustibles o empleats d'aquests últims no podran facilitar els combustibles per a la seva càrrega si no està parat el motor", diu, exactament.A banda d'això,, tal com queda pal·lès en el mateix article,, com la ràdio, el navegador o el mòbil. La principal meta que persegueixen aquestes mesures, que també haurien d'estar anunciades en algun lloc de les instal·lacions de les benzineres, és. Ambdós fenòmens que podrien passar si es fa contacte entre una espurna o radiació electromagnètica amb els vapors dels combustibles.Per tot plegat, aquells conductors i conductores que no segueixin les normes s'enfronten a multes de 100 euros cadascuna, això sempre que un agent de policia pugui certificar que s'ha comès la infracció.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor