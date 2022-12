Port Ainé i el Parc Natural de l'Alt Pirineu inauguren un nou mirador astronòmic a la cota 2.000 de l'estació

L'estació d'esquí dei elhan inaugurat aquest dissabte un noua l'estació d'esquí del Pallars Sobirà, situat a 400 metres de l'Hotel Port Ainé, a la cota 2.000. Una estrena feta en el marc delque se celebra aquest diumenge.Disposa de senyalització ambi indicació d'on es troba, a més d'una plataforma de fusta local de pi negre des d'on realitzar les activitats amb telescopi, construïda in situ ambdel mateix entorn que es trobaven. Tot plegat, de la mà de guies amb titulació Starlight -formació en aquesta especialitat, enfocada al turisme i que dona pautes per observar el cel-.En el marc delamb el Parc Natural de l'Alt Pirineu, al llarg del recorregut de la sortida familiar de raquetes de neu de Port Ainé, els visitants descobriran nous plafons interpretatius perque habita els boscos de l'estació i del parc així com noves menjadores i casetes niu per afavorirL'any vinent està previst que el Parc Natural de l'Alt Pirineu sigui declarat, una distinció que atorga la Generalitat que l'identifica com un delsper gaudir de la, la. Un espai on la biodiversitat nocturna pot desenvolupar-se en condicions naturals senseper la contaminació lumínica.

