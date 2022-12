Tall a la línia R16 per un atropellament

L'atropellament d'una persona a l'estació deha obligat a interrompre completament la circulació de trens per aquest tram del Baix Ebre entre l'Ametlla de Mar i l'Aldea. Això afecta tant la líniade Rodalies com els trens regionalsDe fet, segons ha informat Adif, el comboi que ha atropellat la víctima ésEn un primer moment s'ha mantingut la circulació per una de les vies, però poc abans de les 19.00 hores Adif ha informat que la segona via quedava també tallada. Protecció Civil ha posat en prealerta el pla per emergències en el transport de viatgers per ferrocarril (Ferrocat).

