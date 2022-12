El Manga tanca una nova edició de rècord a Barcelona

Elha superat l’objectiu que s’havia fixat: amb elsd'enguany ha superat el rècord d’assistents del 2019, situat en 152.000 persones. En declaracions a l’ACN, la directora del Manga Barcelona,ha manifestat que estan molt contents i ha valorat “molt positivament” la nova ubicació del saló, que en aquesta edició s’ha celebrat a la Fira Gran Via de l’Hospitalet de Llobregat. “L’any passat vam decidir quei no ens vam equivocar, sinó que era el moment de fer-ho”, ha dit Puig, que ha assenyalat que tot ha anat rodat i que l’edició del 2022 ha estat “un gran èxit”.El Manga Barcelona s’ha celebrat des de dijous a la Fira Gran Via, i ha ocupat els palaus 4, 6 i 7 ambPuig ha indicat que “tot ha anat rodat” amb molt públic que han anat fluint dins dels pavellons. “Ha estat un gran èxit. Cada any és un èxit, però aquest 2022 m’està superant a mi mateixa”, ha reconegut.La directora del Manga Barcelona ha assenyalat que ha agradat molt el recinte de Fira Gran Via als visitants, que també han valorat positivamentaixí com el repartiment dels estands i els escenaris. També ha agradat molt la tornada dels“Ha estat un gran repte perquè al Japó encara no es viatja tant”, ha reconegut. Puig ha declarat que les dates del Manga Barcelona es mantindran en el futur i l’any vinent tornaran pel pont de desembre. “a la Fira Gran Via, mentre que el Còmic Barcelona seguirà a Montjuïc”.Per altra banda, Puig ha fet una valoració positiva del bon moment que viuen el manga i l’anime en català. “Estem molt contents que editorials comentre d’altres, publiquin títols en català”. De fet, aquest dissabte Planeta Cómics anunciava que començarà a publicar en català l’any 2023 alguns dels seus títols més populars com One Piece, Ranma1/2 i Haikyu.Com es va anunciar dijous, Spy x family (IVREA), de Tatsuya Endo, va guanyar elal millor manga shonen del 28è Manga Barcelona; Signos de afecto (Arechi Manga), de Suu Morishita, el millor shojo; Atelier of witch hat (Milky Way Ediciones), de Kamome Shirahama, el millor seinen i Tokyo girls (Planeta Cómic), d’Akiko Higashimura, el millor josei.Elés la variant del còmic japonès adreçada especialment a nois i elés la variant per a noies, mentre que eli elestà dedicat a un públic més madur. Fidel de Tovar i Dani Bermúdez reben el guardó al millor manga d’autor espanyol per El tiempo de los tres (Norma Editorial).Pokémon Sol y Luna (Norma Editorial), de Hidenori Kusaka i Satoshi Yamamoto, va rebre el premi al millor, gènere enfocat a un públic infantil; Megumi y Tsugumi (Arechi Manga), de Mitsuru Si,; ¡Huyamos juntas! (Milky Way Ediciones), de Battan, millor, i Me enamoré de la villana (Sekai Editorial), d’Hanagata i Inori, millor. El millorha estat per The KameTeam de Lobo Art, Edu Gomez.El Manga Barcelona també va guardonar Spy x family, distribuïda per Crunchyroll, amb el premi a la millor estrena de; Jujutsu kaisen 0, distribuïda per Crunchyroll, amb el premi a la millor estrena de; Guardianes de la noche (Edició Col·leccionista) distribuïda per Selecta Visión, amb el premi a la millor, i Guardianes de la noche: tren infinito (Edició Col·leccionista), millor

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor