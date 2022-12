Un vehicle incendiat a l'AP-7 complica el trànsit durant l'operació tornada del pont

L'd'aquest pont, que ha enganxat dos caps de setmana, ha tingut. Aquest diumenge a la tarda,, al seu pas per la, amb un. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit i els Bombers de la Generalitat, el cotxe ha cremat completament iL'incident ha obligat a desviar el pas dels vehicles per la sortida 1 i ha provocat, ja que la circulació per aquest punt no s'ha, a falta de 20 minuts per al es 17 hores. L'avís del foc s'ha rebut a les 15.52 hores i era en direcció cap a Girona.No ha estat l'única incidència en aquest cap de setmana d'operació tornada en aquesta via ràpida. Aquest dissabte, a l'altura de Maçanet de la Selva, i també en direcció Girona, un. Curiosament, molt a prop, i una setmana enrere, també un camió va perdre la mateixa càrrega, a Sant Celoni Unaquest diumenge a la tarda ha estat a l'entrada de Barcelona, a la, entre Barcelona i Montcada i Reixac, on hi ha hagut un accident. Les altres vies que van carregades: la, laa la Nou de Berguedà i a Cercs i laa Tona, totes en sentit sud, en direcció cap a Barcelona o Tarragona.

