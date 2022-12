Acusen d'abusar de nou monges l'artista jesuïta que va fer els nous mosaics de la Cova de Manresa

Sant Ignasi en els mosaics de Marko Rupnik a la Cova de Manresa. Foto: Companyia de Jesús

, l'artista jesuïta que a principis de 2021 va crear un conjunt de mosaics per redecorar les vuit capelles del Santuari de la Cova de Manresa amb la vista posada en el 500 aniversari de l'estada dea la ciutat, aquest 2022, ha estat acusat d'sobre nou monges, moltes de les quals van deixar la vida religiosa arran d'aquests fets, que haurien passat adurant la dècada dels 90 del segle passat, segons han recollit diversos mitjans italians com La Repubblica Il Messaggero i ha confirmat laen un comunicat.L'artista, que s'autoanomena el Miquel Àngel del segle XXI, ha estat investigat pel, arran d'una denúncia que va rebre sobre "la seva manera d'exercir el seu ministeri". Un cop rebuda la primera denúncia, en van arribar més, fins a un total de nou. La Companyia de Jesús, que destaca que "" en les denúncies, assumeix que "al menys" nou religioses de lahaurien patit presumptament els abusos de Rupnik mentre hi exercia de capellà.La investigació de les acusacions van anar a càrrec d'un instructor extern a la Companyia de Jesús, un, que va presentar un informe al, que des de l'inici ha estat informat de les denúncies i de la investigació. Com que han passat més de 30 anys dels fets, el Dicasteri per a la Doctrina de la Fe ha tancat el cas ja que "ha prescrit".Durant el transcurs de la investigació preliminar, la Companyia de Jesús ja va prendre diverses "" contra Rupnik com la "prohibició de l'exercici del sacrament de la confessió, direcció espiritual i de l'acompanyament dels", a banda de tenir prohibit "participar en actes públics sense el permís del seu superior local". Aquestes mesures van ser implementades el mateix any 2021, poc després que Rupnik completés els mossaics de la Cova de Manresa.Malgrat la prescripció dels fets denunciats, la Companyia de Jesús assegura que aquestes mesures ", com a mesures cautelars, fins i tot després de la resposta del Dicasteri per a la Doctrina de la Fe".Segons expliquen els mateixos mitjans italians, l'investigador canònicconsidera "" les acusacions de les víctimes contra Marko Rupnik, després que viatgés des dea Eslovènia per escoltar-les junt amb altres testimonis. "Les víctimes escoltades són creïbles i el seu relat és sòlid", va afegir a l'informe.A banda dels mosaics de la Cova de Sant Ignasi de Manresa, Marko Rupnik té escampada la seva obra a mig món on és un referent artístic del catolicisme. Bona part d'elles són a Itàlia i Ciutat del Vaticà, però també en té als Estats Units d'Amèrica, a la seu dels, a New Haven, o a Austràlia, a l', a Brisbane.

