Una reunió de veïns a Roma acaba amb tres morts i quatre ferits per arma de foc

El possible motiu de l'atac

(Itàlia). Una disputa en unaha acabat a trets. Hi hai almenys quatre persones ferides, que han hagut de ser ingressades d'urgència en els hospitals romans de Sant'Andrea, Umberto I, el Gemelli i Sandro Pertini, tal com ha detallat l'assessor de Sanitat de la regió del Laci,, en una comunicació als mitjans. Els fets han passat aquest mateix diumenge al voltant de les 9:30 del matí en les instal·lacions d'un bar del carrer Monte Giberto -al barri perifèric de Colle Salari, al nord de la ciutat- on se celebrava la trobada.L'alcalde,ha lamentat el tràgic succés, que ha qualificat de "gravíssim episodi de violència que ha trasbalsat la ciutat" i ha traslladat el seu "suport" i "proximitat" a les famílies de les víctimes i a la resta d'afectats per l'incident. A més a més, ha informat que per a dilluns hi ha convocada unaper tractar l'ocorregut amb més deteniment.Segons la informació que han facilitat testimonis dels fets a la televisió pública RAI,, quan un dels inquilins ha entrat al bar i tot just després de tancar la porta, ha començat a disparar. Primer, als administradors i després a la resta de veïns.L'autor del tiroteig, un home de 57 anys, ha estatper agents dels carabiners (policia militaritzada) i ja és en dependències policials. A hores d'ara, es desconeixen els motius que el van dur a obrir foc, però, si fem cas de les informacions oficials que transcendeixen amb comptagotes,de l'individu podria estar en uns desacords entre l'agressor i els administradors de l'habitatge.Els veïns, en converses amb la RAI, han descrit l'atacant comi també han confirmat les desavinences entre ell i la comunitat, amb qui, han dit, mantenia un litigi i ja havia amenaçat en el passat. En veure que el seu veí entrava a les instal·lacions armat, ràpidament van fer el crit d'alarma als serveis d'emergència, que van destinar a la zona la policia i quatre ambulàncies.

