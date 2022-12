Pablo Iglesias demana el cap del narrador del Mundial per un comentari sobre el Marroc

Si hubiera decencia en RTVE el señor que ha dicho “los marroquíes roban y salen corriendo / es un término futbolístico / quien lo saque de quicio tiene un problema” no debería volver a trabajar en la televisión pública. Y así VOX, PP y Cs tenían independiente para su moción — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) December 10, 2022

Entre totes les polèmiques existents i previsibles sobre el Mundial de Qatar, n'ha esclatat una del tot inesperada.ha atacat durament el narrador del campionat a La1,, per un comentari realitzat durant la retransmissió del partit de quarts de final entre Portugal i elEls fets venen de lluny. En una acció del Marroc-Espanya, Rivero va dir que "". Era una evident referència futbolística a l'estil de joc del Marroc, basat en recuperar la pilota per muntar contraatacs ràpids, però les xarxes socials van utilitzar el tall per burlar-se de la població marroquina.En el partit contra Portugal, Rivero va tornar a dir la mateixa frase i, en pronunciar-la, va aprofitar per deixar clara la seva intenció: "qui el vulgui treure de polleguera que es faci mirar el cervell o els prejudicis. Robar i sortir corrent és una tècnica que fande futbol".El locutor creia que amb aquestes paraules tancava la polèmica, però res més lluny de la realitat. Pablo Iglesias va criticar el periodista durament: "Si hi hagués decència a RTVE,a la televisió pública", va denunciar.

