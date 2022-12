Cher, devastada per la mort de la seva mare, Georgia Holt

Mom is gone😔 — Cher (@cher) December 11, 2022

"La mama ja no hi és". Amb aquestes breus paraules l'artistaha anunciat al món aquest diumenge a través de Twitter que la dona que la va dur al món,. Cantautora, actriu i model nord-americana, va néixer l'any 1926 a Kensett (Arkansas). Va posar veu a Believe i interpretar pel·lícules tan aclamades com Burlesque o Mamma Mia! Here We Go Again. Holt, popularment coneguda com "la deessa del pop" ha deixat de respirar alsper causes que encara es desconeixen.El que sí que se sap, però, és que Cher va comunicar fa tot just unes setmanes als seus fans que la seva mare havia hagut de ser ingressada per. "La mare ha estat malalta. Acaba de sortir de l'hospital. Tenia Pneumònia, però ja està millorant", informava la cantant i actriu també via xarxes. "Casa seva és la millor medicina", afegia, esperançada. No obstant això, segons sembla, l'estima del seu nucli proper no ha estat suficient i finalment la notícia de la seva defunció ha arribat a l'Estat vora les 6:00 del matí.Ràpidament, els seusen aquests moments difícils. "Que descansi en pau", li ha dit una fan. "Lamento molt la mort de la teva estimada mare. Els meus pensaments són amb tu", ha comentat un altre. "Quina sort haver-la pogut gaudir en vida durant tant de temps", ha reflexionat, més positiva, una altra internauta, que ha afegit en el seu missatge una recomanació: "Troba força en els records per suportar la pèrdua". I és queGeorgia va ser la mentora de l'artista en els seus primers passos en el sector.

