El primer boxejador català al Madison Square Garden: «Ha estat un robatori monumental»

Quarantena de triomfs

Laper al catalàha acabat amb. El púgil, veí del barri de Nou Barris, ha competit aquesta passada matinada a l'emblemàtic, a Nova York, contra el. El català ha assegurat que la victòria del localAixí ho ha denunciat en declaracions a TV3, garantint quei ho ha justificat: "L'he enviat a la lona dos cops, i un l'àrbitre no l'ha comptat" i ha continuat, "un dels jutges només m'ha atorgat dos assalts guanyats.", ha expressat.Martín ha perdut l'enfrontament per aquesta decisió dels col·legiats que han atribuïtsobre el ring i no, com ha indicat Martín. De fet, la sorpresa no ha estat únicament de Sandor Martín,que haEl barceloní disputava una, en una eliminatòria per accedir al Mundial del pes superlleuger del. Era la segona vegada que trepitjava territori nord-americà, a l'octubre de 2021, es va desfer de l'estrellaa Fresno, Califòrnia.La carrera del de Nou Barris és notable, va sortir de l'Estat molt jove per formar-se i competir al màxim nivell. Arribava a la batalla contra López, amb tres cinturons del circuit lleuger, ambMolts, sobretot aquells que no segueixin de prop aquest esport, coneixen Sandor Martin pel seu paper com entrenador i comentarista a les dues vetllades organitzades per l'streamer Ibai Llanos a Twitch i que van ser grans esdeveniments de masses. Sandor ha entrenat creadors de contingut com

