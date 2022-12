Georgina Rodríguez ataca el seleccionador de Portugal: «No pots subestimar el millor jugador del món»

Gio acomiada el Mundial de Ronaldo amb un polèmic missatge a xarxes. Foto: Xarxes

Primer, van ser els plors de Cristiano Ronaldo al túnel de vestidors tot just quedar eliminat del Mundial contra el Marroc . Després, ha arribat la seva parella,, per criticar de manera contundent el seleccionador portuguès,, a qui de manera implícita ha acusat de ser el responsable de la desfeta del seu equip en el campionat de futbol més important del món. Gio ha disparat a través del seu perfil d'Instagram, com ja és habitual, amb un retret al tècnic: "No es pot subestimar el millor jugador del món".Ras i curt. La model i influencer de 28 anysi ha opinat, literalment, que Costa Santos ha decidit malament. "Aquest amic per qui tantes paraules d'admiració i respecte tens... El mateix que en fer-te entrar al terreny de joc va veure com va canviar tot... Però ja era tard". Per a Rodríguez,El motiu, segons ella, és que l'ex del Madrid és "l'arma més poderosa" de la selecció.Amb aquestes declaracions, Gio ha desfermat una bonaperquè, a banda de l'esmentat, també ha criticat personalment l'entrenador portuguès: "No es pot defensar algú que no s'ho mereix. La vida ens dona lliçons. Avui no hem perdut, hem après", ha sentenciat la parella del jugador en un manifest que ha donat per acabat amb una picada d'ullet a Ronaldo:. La publicació va acompanyada d'una imatge amb ell vestint la samarreta de Portugal amb el braçalet de capità. En qüestió de minuts, les paraules de la influencer s'han convertit en tendència a plataformes com Twitter on, com sempre, tothom ha dit la seva. Per a alguns, Rodríguez ha demostrat "valentia". Per a altres, "s'ha passat de frenada".

