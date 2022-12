Mòbil apagat i xarxes socials inactives: ha desaparegut l'actor Juanjo Ballesta?

Succés estrany en el món de les personalitats. Elsmés propers de l'actor, de 35 anys, han denunciat a Telecinco que. Segons han explicat, té el mòbil apagat i fa exactament 83 dies que no dona senyals de vida a les xarxes socials, on habitualment és molt actiu. Per tot plegat, tant ells com els seus fan estan "preocupats", han assegurat a la televisió.Ballesta està "il·localitzable", ha resumit el seu cercle proper. De fet, els comentaris més repetits a la seva última publicació d'Instagram són els següents: "Hola a tots. Ningú s'ha adonat que el Juanjo fa temps que no penja històries?Gràcies", "algú que digui si el Juanjo està bé, si us plau" o "fa molt temps que no publica res, que estrany...", es pregunten els seus seguidors.L'alarma que ha generat l'absència de l'intèrpret madrileny és de tal magnitud que el programa Socialité ha intentat parlar amb la sevaper mirar de descobrir alguna cosa més del cas. El seu pare i la seva mare han tranquil·litzat els ànims i han revelat que Ballesta estài que ha pres distància del mòbil perquè està "molt saturat". Sobre el motiu pel qual ha decidit apagar el telèfon en comptes d'optar per no contestar cap trucada o missatge, la família ha afirmat que és perquè. Però, tot i les explicacions, els seus fans i amics es continuen fent preguntes.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor