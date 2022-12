VÍDEO | Rescaten el peix més gran del món atrapat al Mediterrani

Submarinistes del Centre d'Estudis i Conservació d'Animals Marins de Ceuta hanel que està considerat el, un(Rhincodon typus), que pot arribar a medir fins a 20 metres i pesar 11 tones. És laque es troba un exemplar d'aquest tipus alEn un vídeo compartit a les xarxes socials, l'organització ha mostrat, dut a terme el passat 7 de desembre. L'animal havia quedati un dels submarinistes que va participar en l'acció reitera que és la primera vegada que veu un tauró balena en aquest indret.La protectora ha explicat que són els únics de lai ha precisat, que apunts científics, sostenen que van néixer. També ha indicat que per a molts experts aquests esquàlids estan considerats com, gràcies a la seva naturalesa i a la dieta: plàncton, crustacis i peixos petits.Els taurons balena habiten endel món i és molt estrany que habitin o se'ls divisi en mars amb. Aquestes animals estan classificats com a espècie

