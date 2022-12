Ingressa a presó per extorsionar un empresari de Sabadell per perdre més de 100 quilos de marihuana

VÍDEO | Ingressa a presó per extorsionar un empresari de Sabadell per perdre més de 100 quilos de marihuanahttps://t.co/iqRUdERZTg pic.twitter.com/0GNmYA33nV — NacióSabadell (@NacioSabadell) December 11, 2022

Amenaces amb familiars

Unacusatel propietari d'unaper la. És un dels dos detinguts -dos homes de 27 i 45 anys i residents a Barcelona i València- per aquest cas que han investigat els Mossos d'ESquadra i ha comptat amb la col·laboració i participació de la Policia Nacional.Tot plegat, neix de la denúncia interposada pel propietari el passat 11 d'octubre, a la comissaria de la capital vallesana. Assegurava que l'estaven extorsionant arran que a l'agost van contractar els serveis de la seva companyia perdes de. Aquesta feina va ser subcontractada a una firma de transport internacional, amb seu a Eslovènia.El camió el van aturar en un, a la localitat de Perrigny el 6 de setembre. Els agents francesos van contactar amb l'empresa sabadellenca perquè havien descobert els. Van comissar-la i el vehicle va seguir fins a destí, que va resultar ser unaque també fa les. Ningú de l'església sabia res d'aquella càrrega, ni hi havia cap persona esperant-la.El camió va tornar cap a Sabadell i a l'octubre, la persona -el veí de València- que havia contractat el camió va viatjar fins al municipi per comprovar la càrrega i, en veure que no hi havia la marihuana, li va exigir que havia d'aparèixer. Aleshores, va començar, tal com han precisat els Mossos, el setge: va rebre la trucada d'una altra persona qui va dir ser el propietari de la droga, i que li havia decom aEl gerent va rebreen un centre comercial. Unes instantànies que buscaven intimidar-lo i que cedís i fes el pagament. Va ser quan va decidir denunciar el cas. La policia catalana va aconseguir identificar el principal extorsionador el 24 de novembre i van descobrir al seu telèfon figuraven lesA més, l'1 de desembre, es va detenir, que va dur a terme la policia espanyola. Els dos van passar a disposició judicial, el català, el 25 de novembre, al jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Sabadell que va decretar l'entrada a presó. I el passat dia 2 de desembre al jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Paterna, l'altre acusat que va quedar en llibertat amb càrrecs.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor