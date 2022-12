De pel·lícula: detenen uns lladres d'escoles quan fugien en taxi amb un botí de 19.000 euros

Detenim a Barcelona 3 membres d’un grup criminal especialitzat en robatoris a escoles, centres esportius i empreses. Els interceptem quan es disposaven a fugir de Catalunya en taxi amb 19.000 euroshttps://t.co/0jIVlMdkOK pic.twitter.com/bB8C85C92n — Mossos (@mossos) December 11, 2022

Intentaven fugir amb 19.000 euros

Elsd'Esquadra han informat aquest diumenge que el passat 30 de novembre van detenir tres homes per pertinença a unquan intentaven fugir en taxi. Els arrestats tenen entre 31 i 44 anys i se'ls acusa de com a mínim 22 robatoris amb força a centres educatius, esportius i comercials. La banda s'havia especialitzat en la. La seva activitat delictiva es va desenvolupar en dues fases, una a la primavera i la segona a la tardor. Durant la primera, es van centrar en centres lúdics d'una mateixa franquícia. Entre el 19 de maig i el 2 de juliol van fer quatre robatoris en centres de Sant Fruitós de Bages, Tarragona, Girona i Lleida. També van robar en quatre empreses.Durant la segona fase, els investigats haurien comès 14 robatoris més, entre el 16 d’octubre i el 26 de novembre. En aquesta etapa es van centrar principalment en escoles i n'haurien arribat a una desena. En el mateix període, haurien participat en robatoris a tres centres esportius i un altre a una companyia. Tots ells de, principalment al Vallès Occidental i a Barcelona, així com a Reus.Els investigadors estimen queNo hi ha, però, encara una valoració econòmica amb relació als danys produïts a les entitats afectades. Malgrat això, la policia ha afegit que els danys són importants, ja que els investigats feien forats a les parets o sostres, esbotzaven portes de despatxos i fracturaven vidres.La preferència del grup per escoles i centres esportius i lúdics es deu al fet que, usualment, i de manera estacional, tots ells disposen de diners en efectiu i d’aparells electrònics de fàcil venda i transport. Per accedir-hi gairebé sempre ho feien mitjançant un butró en un lateral de l’immoble o al sostre. A banda d'això, els Mossos ha indicat queper la gran mobilitat del grup i a la gran multiplicitat de fets a diferents demarcacions catalanes. Els delinqüentsper dificultar la recerca. Malgrat tot, els investigadors van poder determinar que la banda estava formada per cinc persones i que s'havia establert a Barcelona ciutat.El dia 30 de novembre el cos català va establir un dispositiu de localització i detenció dels lladres, quan van tenir coneixement que tres d'ells tenienLa ràpida gestió policial va permetre arrestar-los a tots a Barcelona quan intentaven desplaçar-se en taxi fins a Perpinyà, des d’on havien de fugir cap al centre d’Europa carregats amb un botí de 19.000 euros.Els detinguts, quepels Mossos, van passar a disposició del jutjat d’Instrucció número 4 de, que va decretar presó provisional per a tots tres. La investigació continua oberta i no es descarta poder atribuir més fets delictius al grup criminal, així com la realització de més detencions.

