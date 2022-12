Sánchez assumeix els «riscos» de la desjudicialització: «No hi ha un altre camí»

Esmena en discussió

El president del govern espanyol,, ha afirmat que la seva "aposta per la convivència" i perCatalunya deque, segons ell, va implicar el procés, ja no té marxa enrere. No en té malgrat la dificultat per arribar a acords amb ERC en la desjudicialització ( aquests dies per reformar la malversació ) i les dures crítiques que rep de la dreta, que parla fins i tot de cop d'estat., ha afirmat en referència a les reformes del codi penal en un acte del PSC a Barcelona.i és el que fem. Ningú dubta que estem millor que al 2017", ha dit sobre la situació política. Ha criticat també elsde les dretes, que segons ells no assumeixen la seva derrota no presenten cap alternativa i es limiten a bloquejar les mesures del seu executiu, com ara els intents deSánchez ha indicat que "la convivència" també forma part delsi que per això tenen sentit els acords que busca amb ERC per desescalar el conflicte català i tornar-lo a la política. Això és, segons ha dit, el que reclama la societat catalana encara que les dretes s'hi oposin de forma radical. Ha fet també un balanç positiu de la seva obra de govern: "Si amb tot el que hem passat, la guerra, la pandèmia, la inflació, els temporals, hem avançat, imagineu que farem quan tinguem", ha afirmat. I ha confirmat que, de cara al 2023, presentarà mesures perERC va presentar divendres unaque reduïa de forma significativa les penes si aquesta no és en benefici propi o de tercers sinó que té alguna finalitat política. Però el seuhauria deixat fora els responsables de l'1-O, per exemple., segons La Vanguardia, perquè en el supòsit de malversació, però les penes quedaran sensiblement reduïdes: establiriai 6 d'inhabilitació.És més del que volia ERC, però menys del que contempla l'actual codi penalper castigar el suport a l'independentisme des del Govern. Oriol Junqueras ha defensat aquest diumenge la proposta del seu partit amb l'argument que acaba amb un redactat que es va fer per Les declaracions de Sánchez en un acte per fer costat als alcaldables del PSC arriben en un moment crític de la negociació , que s'hauria deal Congrés. S'està, doncs, a punt de tancar la modificació del codi penal per avançar, d'acord amb els pactes de la taula de diàleg , en la, es modificarà -menys durament del que pretenia inicialment el PSOE, que finalment cedirà a la pressió de Podem, ERC i els moviments socials- el delicte dei també el de malversació. Aquest darrer, l'últim a abordar, ha estat el més polèmic a ulls de. No agrada als barons del PSOE i el govern espanyol vol anar amb peus de plom perquè no se n'acabin beneficiant condemnats per corrupció que no se n'hagin lucrat personalment.La carpeta de la desjudicialització en condiciona altres, com ara la de la negociació del pressupost català , en la que el PSC està immers amb ERC. En aquest sentit, Salvador Illa, cap de l'oposició i primer secretari i que ha estat presentat amb reclams de "president!", ha indicat que aquesta s'ha de fer "amb papers i amb mètode i no a batzegades i nervis". Ha avisat que s'estàperquè el Govern "treballa poc".El primer secretari també ha contraposat elsdel govern del PSOE als "incompliments" desobre la taula de diàleg entre partits. Illa també ha lamentat eldels independentistes, que només pot superar la seva. "A partir d'ara, les lliçons de patriotisme i constitucionalisme les donarem nosaltres, els socialistes", ha dit Illa en referència alper part del PP usant una construcció quequan es va arxivar la querella de Banca Catalana a mitjans dels vuitanta.Sánchez assistia, acompanyat d', a un acte de suport al candidat del PSC per Barcelona,, que ha estat recentment proclamat i que aspira a l'alcaldia, ara en mans de la seva sòcia Ada Colau, amb el reclam de la "Barcelona del sí". Una ciutat que, segons ell, "ho té tot" i a la que només li falta "un alcalde socialista". També s'ha aprofitat per reforçar els candidats socialistes en altres ciutats en unen que el partit ha omplert a vessar el Palau de Congressos de Montjuïc.Sánchez els devia la visita als socialistes catalans després que no pogués assistir a la darrera Festa de la Rosa quan va caure malalt de covid. El president espanyol i el seu entorn. Els avenços amb la desjudicialització, que li costen moltes crítiques, també dins el seu partit, els volen convertir en unLes darreres eleccions espanyoles, a Catalunya, un més que els socialistes. Els actuals 12 diputats del PSC al Congrés queden encaraque va obtenir el partit, aleshores ambde candidata, el 2008 i que van donar un segon mandat a José Luis Rodríguez Zapatero després d'haver fet possible l'aprovació de l'Estatut que el TC va acabar retallant. Ara, després d'una legislatura molt crispada, Sánchez busca repetir l'operació per barrar el pas al PP.

