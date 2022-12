Descobreixen la identitat d'un nen assassinat als Estats Units 65 anys després

Today, after 65 years, America's Unknown Child's name was finally restored. I want to thank all who have worked tirelessly since 1957 to give Joseph Augustus Zarelli his voice back. However, the search for justice continues. If you have any information on his homicide, please... — Danielle M. Outlaw (@PPDCommish) December 8, 2022

La tomba del petit Joseph. Foto: Wikipedia

Today, investigators ID'd the “Boy in the Box” as 4-year-old Joseph Augustus Zarelli.



A wonderful example of why we should never give up hope, even after 65 years. We applaud the numerous agencies involved who's tireless work gave Joseph his name back. https://t.co/w0G6lkHSSV — National Center for Missing & Exploited Children (@MissingKids) December 8, 2022

Les comparacions de cabells, les petjades, empremtes i els raigs X són mètodes que sovint es fan servir per identificar un cos que ha estat víctima d'un. Però, a vegades, no funcionen. Va ser el cas d'en, un nen de quatre anys que va morir a cops a Filadèlfia (Estats Units) l'any 1957. Les seves restes es van trobaren un bosc de la ciutat nord-americana i, tot i les investigacions policials i judicials del succés, mai es van poder identificar. Bé, fins ara. Se'l va conèixer com "el noi de la caixa" o "el nen desconegut d'Amèrica", però aquesta setmana ha recuperat el seu nom.La policia de la localitat ha ofert una roda de premsa en la qual ha informat que han pogut identificar el seu cos i que, per això,. Ha estat possible gràcies a lesque, com en aquesta ocasió, han revolucionat les feines de recerca de molts homicidis. El cos també ha explicat que gràcies a aquesta nova pista, arade l'assassinat del petit. No obstant això, han dit que no les compartiran amb els mitjans de comunicació per no entorpir la investigació.L'ONG estatunidenca National Center for Missing and Exploited Children no ha trigat a fer-se ressò dels avenços en el cas i ha aprofitat per, a banda de felicitar la feina dels investigadors, llençar una tots aquells que, com el nucli proper d'en Joseph, encara busquen els seus familiars: "És un exemple meravellós de per què mai ens hem de rendir, ni tan sols després de 65 anys"., quan un tribunal va concedir a l'equip que lidera la recerca l'aprovació per exhumar el cos del menor i aplicar una anàlisi d'ADN moderna. Això els va ajudar a localitzar els familiars de Zarelli, en aquest cas els germans vius, ja que els pares van morir fa pocs anys.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor