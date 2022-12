Junqueras promet continuar negociant per millorar la «injusta» situació dels exiliats

Generositat per aprovar pressupostos

El president d'ERC,, ha considerat queque tornessin a Catalunya, tal com inclouria la darrera proposta sobre la malversació en què treballen PSOE i Unides Podem , segons ha publicat aquest diumenge La Vanguardia. El republicà ha afirmat que l'objectiu d'ERC és "rebaixar-la i", però ha afegit que per arribar com més lluny sigui possible fa falta l'ajuda de tothom. "Arribarem a fer-la desaparèixer? Depèn de quanta gent ens ajudi", ha manifestat en una entrevista a Catalunya Ràdio.Segons la informació del rotatiu, el govern espanyol presentarà aquest dilluns una proposta que planteja afegir unde malversació que castigaria el desviament irregular dins d'una mateixa administració -cosa que inclouria el procés- amb una pena màxima de. Més del que volia ERC -que, en la seva proposta, estableix una pena de com a màxim tres anys de presó i la diferenciació entre els casos en els quals no hi ha-, però menys del que contempla l'actual codi penal reformat pel PP el 2015, que ara estableix fins a sis anys de presó i 10 d'inhabilitació.Junqueras ha assegurat que la proposta dels republicans busca "posar justícia on hi ha injustícia i". No obstant això, no ha respost si el seu text permetria el retorn de l'expresident Carleso de la secretària general d'ERC, Marta Rovira. De la mateixa manera, ha dit que és "irrellevant" com aquesta reforma pot beneficiar-lo a ell i quins serien els efectes polítics en el seu cas particular.El que sí que ha fet és garantir que, des de les seves files, faran tot el que puguin amb la força de què disposen i ha fet una crida a totes les formacions que comparteixin el seu posicionament perquè els ajudin a avançar en la negociació amb la Moncloa. I és que ha consideratque partits que puguin ajudar a aconseguir-ho no ho acabessin fent. "Estaria bé que, de tant en tant, algú ajudés", ha reflexionat.Tanmateix, Junqueras ha defensat que els pressupostos que ha plantejat el Govern tenen el suport d'empresaris, sindicats, treballadors i tercer sector. Per això, ha opinat que aquells que estan posant "pals a les rodes", no ho estan fent contra l'executiu sinó contra tots aquests àmbits., s'ha preguntat el líder republicà, que ha qüestionat, també, els arguments amb els quals s'hi oposen quan hi ha unPer aquest motiu, els ha demanat "que deixin d'actuar amb interessos particulars, privatius i a curt termini" i es posin a treballar al servei de la societat. "A què volen esperar?", ha insistit.

