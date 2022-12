Zoo tanca la gira de «Llepolies» amb un Sant Jordi ple a vessar

El públic dels Zoo ballant amb els ‘Esbarzers’ de la Gossa Sorda al Palau Sant Jordi. 10 de desembre de 2022 pic.twitter.com/0eWpktrbrR — Xavier Cervantes (@xcervantes1) December 10, 2022

PELL DE GALLINA GRACIES ZOO pic.twitter.com/BrjGnpq6Se — emma 🍺 (@panalleets) December 10, 2022

El grup valenciàha tancat aquest dissabte a la nit la gira de presentació del seu darrer disc,, publicat l’any 2021, amb unde Barcelona, tot just una setmana després d’actuar al Wizink de Madrid. Així, la icònica banda ha pujat a l’escenari del Sant Jordi amb la seva mescla de hip-hop, rap electrònic, rock i ska, que ha fet vibrar el públic que s’ha apropat aquest dissabte a un dels recintes musicals per excel·lència de la capital catalana. Zoo ha interpretat alguns dels seuscom Tobogan, Ventiladors, Avant, Estiu o Tir al ninot.D'aquesta manera, Madrid i Barcelona han estat els escenaris escollits pel grup deper tancar la gira. Zoo va celebrar el seuamb entrades exhaurides al Sant Jordi Club i a la Riviera l’any 2019 i el 2021 va aconseguir omplir l'Estadi Olímpic de Barcelona i, en tres ocasions, el Teatre EDP Gran Via. Unde la banda valenciana a Llepolies, el seu tercer treball discogràfic i el primer publicat sota el seu propi segell, ZOO Rècords.Aviat l'àlbum es va convertir en el, segons dades de l'Associació de Productors de Música a Espanya (Promusicae) i va ser guardonat amb el Premi Carles Santos a Millor disc de música urbana i nominat a Millor àlbum alternatiu als Premis Odeón.Aquest 2022 el grup, autor de temes com Tobogan, Ventiladors, Rituales de santería i Estiu, ha publicat els senzills Grauera, Panya i el tema en directe Cançó Pòstuma.

